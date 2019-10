Volkswagen T-Roc R, un totcamí urbà de 300 CV

El T-Roc és un totcamí que aprofita la plataforma, tecnologies i elements mecànics i estructurals de l’actual Golf i que ha funcionat raonablement bé durant el temps que Volkswagen l’ha comercialitzat. A la gent li agraden els SUV o totcamins, que cada cop tenen una porció més gran del mercat de vendes de cotxes nous.

Volkswagen ha volgut anar un pas més enllà i ha presentat el nou T-Roc R, la versió més radical i salvatge del totcamí alemany. Equipat amb el motor gasolina turbo de quatre cilindres 2.0 TSI, el T-Roc R presenta una potència total de 300 CV i 400 Nm de parell, maridat amb un sistema de tracció integral 4Motion i una caixa de canvis DSG de set relacions que li permet accelerar de 0 a 100 en 4,8 segons, una xifra astronòmica a l'abast de no gaires esportius del segment.

Més enllà de les seves xifres, el T-Roc sorprèn per la seva aposta estètica, un pèl més arriscada que altres models R o R-Line. D’entrada aquest T-Roc R és encara més baix que el model estàndard del qual deriva, cosa que li permet millorar el comportament dinàmic gràcies al seu centre de gravetat més baix però que per un altre banda en limita les seves aptituds i capacitats ‘off-road’.

De fet, el T-Roc R s’aprofita força de l’experiència del Cupra Ateca, model que ja vam poder provar fa alguns mesos, amb el qual comparteix motor i xassís, i del qual ha heretat part del seu sistema de suspensions i direcció, ja que el pren com a referent dinàmic del segment.

Pel que fa a l’estètica, el T-Roc R estrena nous detalls estètics com el para-xocs frontal, noves entrades d’aire, nous grups òptics led diürns, un nou sistema d’escapament R Performance amb quatre cues de titani signades per Akrapovic i unes exclusives llandes de 19 polzades que culminen un conjunt esportiu i juvenil.

Amb tot, el T-Roc R no serà un cotxe barat, ja que el seu preu de sortida és de 45.500 euros per a les unitats amb menys equipament i opcions de personalització, i en cas de voler incorporar alguna opció de personalització el preu final d'aquest totcamí esportiu s'enfilarà per sobre dels 50.000 euros.