Tesla presentarà un nou SUV elèctric assequible el 14 de març

Tesla està protagonitzant un moment dolç: superats els colls d’ampolla en la línia de producció del Model 3 els californians volen anar una passa més enllà i presentar el quart cotxe de la seva gamma, anomenat Model Y.

El Model Y és un SUV basat en la plataforma, bateries i motors del Model 3 que es començarà a produir a la planta de Fremont el 2020, però que Tesla presentarà internacionalment el 14 de març vinent, tot i que ja ha mostrat un primer Teaser que ens permet fer-nos una idea de com serà el nou totcamí assequible de Tesla.

Els SUV estan de moda, i el Model Y vol respondre a una demanda creixent de la societat occidental, ja que els totcamins compactes són el segment que més ha crescut els darrers anys i s’espera que la seva demanda segueixi creixent durant el futur.

Elon Musk, fundador de Tesla, ja ha anunciat que el Model Y tindrà un preu un 10% superior al dels Model 3, amb els quals comparteix motor i potències. Això vol dir que també existirà una versió econòmica –o si més no, d’accés- del Model Y per menys de 40.000 euros. A més, Musk ha promès que el nou Model Y no tindrà portes en forma d’ales de gavina (un dels elements distintius del Model X) i que el nou totcamí elèctric serà encara més tecnològic i eficient.