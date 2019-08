Tesla és S3XY

Després dels Model S, Model 3 i Model X, Tesla començarà a comercialitzar el Model Y abans que acabi aquest any, completant així la seva oferta de cotxes elèctrics, que des de dins de la companyia ja anomenen S3XY, fent un joc de paraules amb els noms dels quatre vehicles que comercialitzaran els californians durant 2020.

El Model Y és un SUV compacte que es basa en la plataforma, els motors i les tecnologies del Model 3, però seguint una proporció que Musk anomena ‘del 10%’: el Model Y serà un 10% més gran que el Model 3, i per tant el seu preu també serà un 10% superior al del cotxe del qual deriva. Si tenim en compte que el Model 3 bàsic amb autonomia de 415 quilòmetres costa 48.200 euros, podem deduir que els Model Y bàsics costaran uns 52.000 o 53.000 euros al mercat espanyol, i que les versions Performance superaran fàcilment els 75.000 euros.

A aquests preus encara caldrà sumar-hi 1.000 euros més si volem bola de remolc (accessori que no es pot instal·lar amb posterioritat), 1.600 euros per les llandes de 19 polzades, 6.000 euros pel paquet de conducció autònoma Autopilot i entre 1.000 i 2.000 euros més per afegir-hi pintures especials. En tot cas, els preus presumiblement elevats del Model Y no fan que Tesla pensi que el cotxe tingui una acollida freda en el mercat, si no que creu que el nou SUV compacte de la marca serà tot un èxit comercial.

El Model Y vendrà més cotxes que els Model S i Model X Elon Musk - CEO de Tesla

Sense anar més lluny, el fundador de la companyia, Elon Musk, va afirmar que “el Model Y vendrà més cotxes que el Model S i el Model X plegats”. Una aposta atrevida, tenint en compte que el Model S i el Model X han aconseguit vendre més de mig milió d’unitats a tot el món durant els darrers anys, i que la línia de producció del Model 3 i el Model Y a Fremont ha patit seriosos contratemps que han generat colls d’ampolla en la distribució i entrega dels cotxes entre els que els han reservat.

A banda de ser un cotxe més llarg i més alt que el Model 3, el Model Y presenta poques novetats: tindrà el mateix disseny d’interiors del cotxe del qual deriva i prescindirà de les espectaculars portes en forma d’ala de gavina del Model X.

Potser la diferència més significativa del Model Y respecte al Model 3 és que el SUV elèctric podrà disposar d’una tercera filera de seients opcionals per poder transportar fins a set ocupants, un factor molt valorat als Estats Units i que cada cop guanya més adeptes al Vell Continent.

Per acabar, la gamma del Model Y inclourà la versió bàsica d’accés amb tracció posterior i una variant amb més autonomia anomenada –evidentment– Gran Autonomia, una versió de tracció integral a les quatre rodes i dos motors (un sobre cada eix) anomenada Dual Motor i la versió d’alt rendiment Performance, que podrà accelerar de 0 a 100 en 3,5 segons, una xifra que convertirà aquest SUV elèctric en un cotxe més ràpid que alguns Lamborghini o Ferrari.