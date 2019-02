Skoda presenta el Kamiq, el seu nou SUV urbà

Skoda ha mostrat les primeres imatges del Kamiq, el seu SUV urbà que utilitza la plataforma MQB A0 que va estrenar el Seat Arona i que també utilitza l’Ibiza. El Kamiq és un cotxe que manté el disseny tradicional dels Skoda, amb una gran calandra que domina tot el frontal i on conflueixen les grans nervadures laterals que marquen una línia de cintura elevada que proporciona sensació de poder i múscul al ‘crossover’ txec.

Aquesta sensació de força es veu consolidada per les mides del vehicle, sensiblement superiors a les del T-Cross i l'Arona. Tot i compartir la plataforma amb aquests dos cotxes, el Kamiq arriba als 4,24 metres de llarg, unes dimensions que l’aproximen molt als SUV compactes del segment C, on Skoda ja és present amb el Karoq.

A diferència del Karoq, aquest nou Kamiq sembla un cotxe amb vocació més urbana. El fet de no disposar de versions de tracció integral 4x4, la seva relativament escassa alçada lliure i l'absència de plàstics i proteccions als passos de roda o els baixos del vehicle fan que aquest s'enfoqui molt més a un ús urbà i amb poca vocació aventurera.

Les mides permeten que el Kamiq ofereixi cinc places reals (tot i que la posterior central és realment molt justa) i un sorprenent maleter de 400 litres de capacitat. D’aquesta manera, Skoda vol mantenir les seves solucions de disseny intel·ligents, útils i racionals, que sintetitza amb el seu lema: ‘simply clever’.

Els interiors del nou Kamiq mantenen el plantejament utilitarista i racional del cotxe, i estan presidits per una pantalla central que pot arribar fins a les 9,2 polzades i un quadre d’instruments també digitalitzat. El disseny dels interiors són pràcticament iguals que els del nou Scala, model que Skoda va presentar no fa gaires setmanes.

Pel que fa a l’apartat mecànic, el nou Kamiq només disposarà de motors dièsel, gasolina i de gas natural (GNC) associats a una plataforma de tracció davantera i canvi de marxes manual de sis relacions o un canvi automàtic de doble embragatge DSG. Les opcions gasolina seran un motor tricilíndric 1.0 TSI de 115 CV i un de quatre cilindres 1.5 TSI de 150 CV. En dièsel, Skoda ofereix un sol motor 1.6 TDI de quatre cilindres i 115 CV, mentre que encara ha de confirmar la potència final de la versió ecològica de gas natural o GNC.