Skoda Kamiq Scout: petit aventurer

Ja fa més d’un any que Skoda va presentar el Kamiq, un SUV urbà que utilitza la plataforma MQB A0 que va estrenar el Seat Arona i que també utilitzen l’Ibiza i el Volkswagen T-Cross, tot i presentar unes mides superiors als seus cosins de gamma, perquè arriba als 4,24 metres de llargada, unes dimensions que l’aproximen molt als SUV compactes del segment C.

Una de les coses que més ens van sorprendre quan vam analitzar el cotxe per primer cop va ser que a diferència del Karoq i el Kodiaq (els altres SUV de la gamma Skoda), aquest nou Kamiq sembla un cotxe amb vocació més urbana. El fet de no disposar de versions de tracció integral 4x4, la seva relativament escassa alçada lliure i l'absència de plàstics i proteccions als passos de roda o els baixos del vehicle fan que s'enfoqui molt més a un ús urbà i amb poca vocació aventurera.

Per corregir aquesta impressió, Skoda ha presentat ara la versió Scout del Kamiq, que incorpora detalls estètics de color platejat a la carrosseria, noves proteccions de plàstic per als baixos i passos de roda, noves carcasses per als retrovisors, vidres posteriors tintats i intermitents led dinàmics per aportar una imatge més aventurera.

Els interiors del Kamiq Scout també presenten algunes novetats, com ara revestiments de color negre al sostre, seients exclusius amb entapissats específics i sistema d’arrencada sense clau de sèrie. Opcionalment, també pot incorporar quadre d’instruments digital (Virtual Cockpit), càmera de visió posterior, detector d’angle mort i sistema electrònic d’obertura i tancament de la porta del maleter.

Mecànicament el nou Kamiq Scout es pot configurar amb dues motoritzacions de gasolina: un bloc 1.0 TSI de tres cilindres i 110 CV o un motor de quatre cilindres 1.5 TSI de 150 CV. Els dos motors es poden associar a un canvi manual de sis relacions i un d'automàtic DSG de set relacions, però en cap cas a una plataforma de tracció integral, una dada que crida l’atenció en un totcamí teòricament orientat a un ús més intens fora de l’asfalt. L’explicació és ben senzilla: la plataforma MQB A0 del grup VAG no està preparada per a models amb tracció a les quatre rodes.

Finalment, el nou Skoda Kamiq Scout arribarà al nostre mercat aquesta tardor, tot i que ja es pot demanar als concessionaris de la xarxa comercial txeca per un preu base de 24.460 euros (sense tenir en compte els possibles descomptes promocionals i comercials de la marca).