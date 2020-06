Seat publica la primera foto del nou Ateca

Seat presentarà el nou Ateca el 15 de juny. Si som sincers, però, no serà un cotxe realment nou, sinó una evolució estètica i sobretot mecànica (restyling) del model actual, ja que seguirà utilitzant la mateixa plataforma MQB que comparteix amb els Skoda Kodiaq i Karoq. Igualment se seguirà fabricant a la planta de Skoda a la República Txeca.

De fet, a l’Ara Motor ja us vam avançar el passat mes de març que l’Ateca seria objecte d’una renovació imminent i que inclouria novetats mecàniques en forma de sistemes ecològics més avançats que han d’ajudar la marca amb els objectius d’emissions de CO2 de manera gairebé immediata.

Val la pena destacar que l’Ateca és un dels punts forts de l’actual gamma de Seat. Presentat el 2016, s’ha consolidat com un dels líders del segment SUV a Espanya, amb unes vendes anuals que han oscil·lat al voltant de les 18.000 unitats els últims anys, i ha sigut un cotxe amb bona acceptació al mercat europeu.

Un dels detalls estètics que podem veure en la primera imatge publicada per Seat és un nou disseny dels grups òptics posteriors i la seva signatura lumínica, ara amb llums led i intermitents dinàmics, un nou difusor acompanyat d’unes cues d’escapament rectangulars més marcades i esportives i una nova tipografia que segueix el disseny dels actuals Tarraco o León, per exemple.

Per primer cop, el nou Ateca inclourà versions semihíbrides i híbrides endollables en la seva gamma

Tal com hem pogut saber, on més canviarà l’Ateca de cara a la segona meitat de la seva vida comercial serà en l’apartat mecànic, ja que rebrà noves opcions mecàniques que inclouen un sistema semihíbrid o mild hybrid de 48 V associat al motor gasolina 1.0 TSI, i una versió híbrida endollable, plug-in o PHEV, que maridarà un motor gasolina 1.4 TSI amb un petit propulsor elèctric per obtenir una potència total conjunta de 204 CV, imitant l’aposta mecànica del seu germà de gamma Seat León.

A més, l’Ateca incorporarà el motor 1.5 TSI Evo de 130 i 150 CV, que promet un consum de carburant realment baix, per sota dels 5 litres cada 100 quilòmetres. Caldrà veure quines opcions dièsel acabarà oferint Seat, tenint en compte que aquest combustible només representa el 30% de les vendes de l'actual Ateca.

Per acabar, i malgrat que Seat encara ha de confirmar el preu del nou Ateca, ja podem avançar que les versions bàsiques costaran un mínim de 21.000 euros i que les versions híbrides endollables, associades amb esquema de tracció integral 4Drive, com el de la primera foto oficial del nou Ateca, superaran el llindar dels 40.000 euros, promocions i descomptes a banda.