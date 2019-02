Seat abandona el Toledo

El Toledo va ser el primer cotxe de Seat que incorporava l’herència tècnica i mecànica de la matriu Volkswagen. De fet el model original, aparegut l’any 1991, va ser un èxit comercial i va ajudar a millorar la percepció de la marca a l’estat espanyol però també a la resta d’Europa. De fet aquell Toledo ha passat a la història com el cotxe dels Jocs Olímpics de Barcelona, i fins i tot van existir-hi versions elèctriques de zero emissions.

L’any 1998 Seat va presentar la segona generació del Toledo -amb un èxit comercial també apreciable- però va abandonar la seva silueta clàssica de berlina de tres volums amb l’arribada de la tercera generació del model, l’any. Aquella tercera generació del Toledo (una mica rara i massa similar a l’Altea) no va conquerir el cor dels compradors i va suposar el principi del final del model.

L’any 2012 Seat va presentar la quarta i última generació de Toledo, que ha estat vigent fins ara. Aquest Toledo recupera la fisonomia de berlina de tres volums, però no va rebre la plataforma estàndard dels millors models del grup (Golf i Passat, per entendre'ns) si no que va utilitzar una plataforma de menys qualitat i rigidesa torsional anomenada A05+ que ha compartit amb els Skoda Rapid i Spaceback durant tots aquests anys ( models que també han desaparegut per deixar pas al nou Scala). Tant és així que aquesta quarta generació del Toledo s’ha fabricat sempre a la planta de Skoda a la República Txeca.

El Toledo contemporani mai havia estat un gran èxit comercial, i les seves vendes es movien entre les 10.000 i les 20.000 unitats venudes el 2013, molt lluny de les més de 100.000 unitats venudes dels anys 90 del segle passat. A l’estat espanyol Seat només va vendre unes 2.000 unitats del Toledo durant tot el 2018.

Set anys després Seat deixarà de fabricar el Toledo i abandonarà el segment de les berlines de tres volums assequibles. De fet la pàgina web de Seat ja no permet configurar el Toledo, per bé que encara l'anuncia amb la versió Style Edition (amb un equipament que inclou climatitador bizona o sistema d'arrencada sense clau, entre altres) i el motor gasolina 1.0 TSI de 110 CV a un preu promocionat de 12.900 euros.