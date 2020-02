SSC Tuatara, 1.774 CV per a l’aspirant a convertir-se en el cotxe més ràpid del món

SSC és un fabricant de cotxes esportius d’alt rendiment –també anomenats hipercotxes– fundat l’any 1998 a l’estat nord-americà de Washington, no gaire lluny de la frontera amb Canadà, especialitzat en la fabricació artesanal dels seus productes.

L’any 2015, SSC ja va presentar el seu primer cotxe anomenat SSC Ultimate Aero, i tot just ara ha mostrat la versió definitiva del seu segon model, el cotxe que vol ser l’obra mestra de la companyia, anomenat SSC Tuatara. Un monstre de 1.774 CV que vol discutir el rècord de cotxe de producció més ràpid del món ni més ni menys que al Bugatti Chiron Super Sport, i al seu rècord de 490 km/h de velocitat punta.

El seu nom està inspirat en la tuatara, un rèptil endèmic de Nova Zelanda que va sobreviure a l’extinció dels dinosaures però que l’arribada dels humans i l’escalfament global ha posat al llindar del perill d’extinció.

L'SSC Tuatara utilitza un motor de vuit cilindres en V –o V8 si ho preferiu– que arriba als 1.774 CV (1.750 HP) si utilitzem carburant d’alt rendiment de bioetanol E85 col·locat en posició central (és a dir, darrere de les dues places del seu habitacle), que envia la potència a l’eix posterior i disposa d’un xassís de fibra de carboni que alleugereix el pes d’aquest hipercotxe.

El disseny de l'SSC Tuatara és obra del nord-americà Jason Castriota, autor també de modes com el Maserati GranTurismo o el Ferrari 599, entre altres. Els interiors del Tuatara utilitzen també aquest material com a element principal, però també hi destaca l’ús de l’Alcantara, l’alumini i la presència de diversos elements tecnològics digitalitzats com la gran pantalla tàctil central, el quadre d’instruments totalment digital o el volant amb avisador lumínic inspirat en els models de Fórmula 1.

Aquest esportiu, del qual només es fabricaran 100 unitats, disposa de tres modes de conducció que modifiquen la gestió de l’electrònica, del maridatge de la caixa de canvis amb el motor i de l’alçada i rigidesa de les suspensions del cotxe, cosa que permet elevar-lo per superar els obstacles quotidians que es poden trobar a la ciutat.