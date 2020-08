Renault perd més de 7.300 milions d’euros en el pitjor semestre de la seva història

Luca de Meo, expresident de Seat i ara CEO del grup Renault, no ha tingut un debut somniat al capdavant de la marca francesa, que ha tancat els pitjors sis mesos de la seva història en acumular un balanç negatiu de 7.386 milions d’euros entre gener i juny de 2020.

El directiu italià ha afirmat que aquest resultat és un “cop molt dur” per una gestió deficient que “ja ve de lluny”, en referència als anys del defenestrat Carlos Goshn al capdavant de la marca francesa. Ara bé, l’italià és optimista i creu que “la marca ja ha tocat fons i ara toca aixecar-se”, en referència als resultats obtinguts durant els darrers anys, que si bé no arribaven a ser tan tràgics com els d’aquest 2020 sí que deixaven entreveure una tendència a la baixa en volum de vendes i beneficis.

I és que Renault ha vist caure un 34,9% les seves vendes durant els primers sis mesos de l’any en comparació al mateix període de 2019, però si prenem com a referència l’any 2018, podem constatar que els francesos venen menys de la meitat dels cotxes que ara fa dos anys.

Entre les causes que expliquen la davallada de Renault cal incidir en la pèrdua d’imatge i falta de confiança després de l’escàndol Goshn i la seva fugida al Líban, els problemes interns de l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi i, cal dir-ho, una gamma comercial un punt endarrerida respecte els seus principals rivals.

Amb tot, Luca de Meo ha mostrat les línies mestres del seu pla de reconstrucció i recuperació de Renault, que passa per una gamma menys extensa i més centrada en el segment dels SUV i totcamins (vehicles que deixen un marge comercial més gran), un alleugeriment de la plantilla que suposarà l’acomiadament de milers de treballadors i una major cooperació tecnològica entre les marques de l’aliança amb noves plataformes de cotxes electrificats desenvolupats conjuntament amb Nissan i Mitsubishi per poder compartir i racionalitzar les despeses de desenvolupament i fabricació de noves plataformes i mecàniques més eficients.