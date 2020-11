El Regne Unit prohibirà la venda de cotxes dièsel o gasolina el 2030

La decisió del primer ministre britànic Boris Johnson ha agafat a tothom per sorpresa. El mateix cap de govern ha escrit un article al Finantial Times en què exposa la seva decisió de prohibir la venda de vehicles amb motor de combustió a partir del 2030, com un dels deu punts d’un ambiciós pla que vol convertir el Regne Unit en un país de zero emissions l’any 2050.

Fins ara la data que el Regne Unit havia anunciat com a límit per la venda de cotxes de combustió era el 2040, però el premier britànic ha decidit avançar deu anys el pla de descarbonització del parc automobilístic, per bé que permetrà la venda de cotxes híbrids de baixes emissions fins al 2035.

Segons explica Johnson en el seu article, el govern britànic invertirà més de 2.800 milions de lliures en ajudes a l’electrificació del Regne Unit mitjançant la creació de punts de càrrega ràpids a tot el país i acompanyant els fabricants de bateries que es vulguin instal·lar al seu país.

El president també compta amb la voluntat dels principals fabricants del país, com Mini, Bentley, Jaguar o Rolls Royce, marques que tot i pertànyer a matrius estrangeres ja han anunciat la seva decisió d’electrificar la seva gamma en un horitzó màxim de deu anys.

Amb tot, l'article de Johnson ha aixecat les crítiques d'alguns líders sindicals i part de l'oposició, que el veuen un punt precipitat i que no acaba de preveure les possibles repercussions per als treballadors del sector automobilístic en un país castigat per la pandèmia, la incertesa del Brexit i l'actual panorama de recessió econòmica.