Porsche i Audi mostren els secrets de la seva plataforma per a cotxes elèctrics

Servirà per a tots els models elèctrics mitjans i grans de Porsche i Audi. La PPE -acrònim del mot Premium Platform Electric- és una plataforma modular totalment nova que estrena el Porsche Taycan i el futur Audi e-tron GT, i que pot allotjar fins a quatre motors elèctrics diferents que sumin una potència màxima de fins a 1.000 kW. Elimina gairebé qualsevol restricció tècnica i pot desenvolupar berlines, SUV, crossovers o esportius partint de la mateixa base comuna.

Aquesta plataforma modular és totalment plana i allotja les bateries integrant-les al xassís i permetent que el centre de gravetat sigui realment baix. Amb tot, la plataforma PPE permet als enginyers jugar amb les mides d’amplada i llargada dels cotxes, la distància entre eixos i l’alçada lliure respecte al terra.

A diferència de la MEB, la plataforma modular per a cotxes elèctrics de Volkswagen, Seat i Skoda, la plataforma PPE també permet variar les dimensions de les bateries, gràcies a un nou sistema d’emmagatzematge de les cèl·lules de les bateries. Aquesta funcionalitat fa que la PPE sigui una plataforma realment atractiva per desenvolupar vehicles grans, pesants i potents, com podrien ser els futurs Bentley elèctrics.

Per acabar, la nova plataforma modular PPE també permet jugar amb el nombre de motors elèctrics del seu interior (un sobre cada eix o un sobre cada roda) a banda de la disposició del seu paquet de bateries.