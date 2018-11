Porsche presenta la vuitena generació del 911

A la vida hi ha alguns conceptes i principis inamovibles, i a Porsche ho saben. La marca alemanya acaba de presentar la vuitena generació del 911 al Saló de Los Ángeles, i si bé és evident que el nou 911 presenta una evolució tecnològica i un estil més refinat, l’icònic esportiu manté els principis que tot ‘nouonze’ ha de tenir present: motor bòxer de sis cilindres posicionat a l’eix posterior, fars arrodonits i una silueta no gaire allunyada de l’Escarabat original de Volkswagen, model del qual deriva l’arbre genealògic de Porsche.

Potser la part on el 911 ha evolucionat més és en la zona posterior, on els grups òptics ocupen longitudinalment la carrosseria donant continuïtat a la nervadura lateral i emfatitzant la força visual del cotxe.

El nou 911 és un cotxe més musculat i estilitzat, més gran que mai, ja que el mite germànic creix 4’5 centímetres em amplada i longitud, i presenta uns passos de roda sobredimensionats que permeten allotjar noves llandes de 20 polzades a l’eix davanter i de 21 polzades sobre l’eix motriu posterior.

La part davantera conserva l’essència clàssica del ‘nouonze’ tot i que sense renunciar a la modernitat tecnològica: els nous fars davanters seran ‘Matrix LED’ però mantenint la forma oval característica de les primeres unitats del 911 original.

Més tecnològic que mai

Els interiors del 911 992 (992 és la nomenclatura interna que Porsche ha fet servir per referir-se a la vuitena generació del 911) han sabut integrar les noves tendències tecnològiques amb els detalls tradicionals del ‘nounze’. D’entrada i com tot bon esportiu el nou 911 disposa d’un compta-revolucions analògic en posició central presidint el quadre d’instruments acompanyat d’altres rellotges digitalitzats.

A més a més aquesta vuitena generació disposa d’una gran pantalla central tàctil de 10’9 polzades que gestiona l’apartat interactiu del cotxe que incorpora dues noves aplicacions anomenades ‘Road Trip’, ‘360+’ i ‘Impact’. La primera permet memoritzar rutes i dades de viatge per compartir-les amb altres usuaris, mentre que ‘Impact’ calcula les emissions contaminants del nostre cotxe i el seu impacte sobre el medi ambient. Per acabar l’aplicació ‘360+’ gestiona la connectivitat amb altres aparells mòbils com ‘smartphones’ o tauletes.

Però la gran novetat tecnològica del 911 992 és, al nostre parer. el nou sistema de conducció ‘Wet’ (mullat) que pot identificar quan circulem sobre un ferm moll per avisar al conductor i gestionar l’electrònica per modificar els paràmetres de tracció i entrega de potència sobre l’asfalt en condicions mullades o de baixa adherència. Aquest sistema serà de sèrie i completa un gran arsenal tecnològic i de seguretat que inclou avisador de canvi de carril, detector de proximitat, avisador de col·lisió i assistència de visió nocturna amb càmera tèrmica.

Una mecànica coneguda

Els 911 Carrera S i Carrera 4S (els dos models exposats per Porsche a Los Ángeles) estrenen una nova generació del ja conegut motor bòxer 3.0 de sis cilindres anomenat ‘Flat Six’ amb algunes modificacions en el sistema d’injecció i la gestió del turbo per arribar a entregar una potència de 450 CV associat a una caixa automàtica PDK de doble embragatge i vuit relacions.

Gràcies a aquest increment de potència el 911 Carrera S accelera de 0 a 100 en 3’7 segons i el 911 Carrera 4S (amb tracció integral) signa un registre una mica millor, de 3’6 segons. En tots dos casos el 911 de 450 CV té una velocitat punta limitada electrònicament de 305 km/h i promet un consum teòric de 8'9 litres cada 100 quilòmetres, una xifra teòrica molt bona però fins a cert punt irrellevant en un esportiu com aquest.

De moment Porsche només posarà en venda les versions Carrera S i Carrera 4S a un preu base de 138.105 i 147.065 euros respectivament, i les primeres unitats haurien d'arribar abans de l'estiu de 2019. Més endavant Porsche presentarà les versions descapitables Cabrio i Targa o les variants esportives GT2 i GT3.