Opel Mokka, metamorfosi ecològica

Convé dir-ho: el canvi o metamorfosi del Mokka ha deixat tothom bocabadat. Si el model original –aparegut l’any 2012 quan Opel encara formava part del grup General Motors– era un cotxe de línies arrodonides que no volia cridar gaire l’atenció, aquesta segona generació del SUV urbà d’Opel, ja desenvolupat íntegrament en el grup francès PSA, és un model radicalment diferent, molt més atrevit i amb predomini de les formes geomètriques i les línies rectes i que estrena una versió totalment elèctrica anomenada Mokka-e.

Potser l’element més característic del nou Mokka és el seu frontal, amb una calandra i uns grups òptics led IntelliLux horitzontals que prometen ser un dels nous elements distintius de la marca alemanya, així com la cridanera carrosseria de dos colors.

Pel que fa als interiors, el nou Mokka estrena un quadre de comandaments totalment digitalitzat i una gran pantalla central tàctil orientada al conductor de 10 polzades, i altres elements tecnològics com un sistema de càrrega sense fils per als telèfons mòbils moderns, seients de tall ergonòmic i un carregament de seguretat molt complert que inclou de sèrie control de creuer adaptatiu, sistema de manteniment en el carril per on circula o reconeixement automàtic de senyals, que li permeten moure’n en nivell 2 sobre 5 en l’escala de conducció autònoma.

El petit crossover de Rüsselsheim aprofita la plataforma modular CMP del grup PSA que fan servir els nous Corsa i Peugeot 208 i 2008 per oferir un cotxe elèctric amb un motor de 100 kW (equivalent a 136 CV tradicionals) i unes bateries de 50 kWh que permeten obtenir una autonomia de 332 quilòmetres. A més, gràcies a l’ús de materials més lleugers, el nou Mokka és uns 120 quilos més lleuger que el model precedent.

A banda de la versió elèctrica, Opel també oferirà mecàniques dièsel i gasolina per al nou Mokka, que probablement encara seran les més venudes. Els nous Mokka i Mokka-e arribaran al mercat a finals d’any, a un preu encara per determinar.