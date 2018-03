Nou Audi A6, més digital que mai

L’Audi A6 és un dels referents del mercat. Una berlina de tall senyorial que s’ha reinterpretat per integrar les darreres tendències tecnològiques i funcionals sense perdre el seu caràcter senyorial.

I és que estèticament l’A6 no sembla un cotxe nou, ja que el seu disseny és continuista i funcional. Audi sap què volen i què esperen els seus clients, i no encetarà cap revolució estètica, i molt menys d’un producte de nínxol com és l’A6.

El nou A6 creix fins arribar als 4’94 metres de llarg, cosa que millora la batalla o distància entre eixos per optimitzar l’espai i habitabilitat de les places posteriors, especialment pel que fa a l’espai disponible per les cames. I és que aquest A6 es pot gaudir al volant o deixant que et portin gràcies als seus seients còmodes amb ventilació, calefacció i fins i tot funció de massatge.

La càrrega tecnològica del nou A6 esdevé un dels seus punts forts, i destaca la pantalla tàctil de 10’1 polzades, una segona pantalla central auxiliar de 8’6 polzades amb el sistema operatiu MMI Touch i l’espectacular quadre d’instruments digital Audi Virtual Cockpit de 12 polzades.

A aquest arsenal tecnològic cal afegir-li un ‘Head-up Display’, fars HD Matrix led, equip de so Bang&Olufsen, clau digital amb comandament a distància, ionitzador i filtres d’aire anticonatminació, assistents d’aparcament, manteniment en el carril i sensor de frenada, radar de proximitat i fins i tot un escàner làser.

Mecànica ecològica

Ara fa unes setmanes us vam explicar què eren els ‘mild hybrid’ (MHEV) i les seves diferències respecte un híbrid convencional. Doncs bé, tots els nous A6 seran ‘mild hybrid’ de sèrie gràcies a un sistema elèctric de 48 volts en els motors superiors i de 12 volts en els motors menys potents.

En tots els casos, el ‘mild hybrid’ de l’A6 funciona com un alternador i motor d’encesa, maridat amb una nova bateria d’ions de liti de darrera generació.

La gran sorpresa -o potser ja no ho és tant- del nou A6 és que no disposarà de cap versió amb canvi de marxes manual. Les caixes automàtiques no paren de guanyar terreny i aquest A6 és un exemple perfecte de les noves tendències del mercat.

Mecànicament Audi utilitza un motor gasolina V6 de 340 CV de potència associat a un esquema de tracció integral Quattro, un dièsel 2.0 TDI de 204 CV i tracció davantera i un darrer motor dièsel 3.0 TDI V6 de 231 o 286 CV de potència, sempre associat a l’esquema de tracció integral Quattro.

Per acabar, Audi incorpora un nou eix posterior direccional (és a dir, les rodes poden ajudar a girar per maniobrar o girar, un sistema que vam provar en el Q7 i ens va agradar molt) i un nou sistema de conducció eficient a vela que desacobla caixa de canvis i motor per estalviar carburant i que pot funcionar en condicions favorables a velocitats compreses entre els 55 i els 160 km/h.