Nissan actualitza el Patrol

Desgraciadament, Nissan ja no comercialitza el seu Patrol al mercat europeu, però aquest totterreny de la vella escola encara sobreviu al mercat americà i als països de la península Aràbiga, on encara conserva volums de vendes prou importants.

Precisament Abu Dhabi ha estat l’escenari escollit per la marca japonesa per presentar el nou Patrol, ara més luxós, potent i tecnològic que mai. Estèticament el nou Patrol manté la calandra en forma de V que caracteritza els models de Nissan, però inclou una carrosseria més musculada, amb predomini de les formes geomètriques rectangulars i quadrades i amb poc marge per a la subtilesa o l’aerodinàmica. El resultat, un cotxe que se sap poderós i potent gràcies a les seves mides i al disseny de la seva carrosseria.

El Patrol és tot un 'dinosaure' amb motor gasolina d'alta cilindrada i consum de carburant força elevat

Nissan ha decidit anar més enllà en termes de qualitat i de luxe, i el nou Patrol disposa de seients entapissats de cuir de color marró, fins a dues pantalles digitals tàctils amb navegador que controlen el sistema d’infoentreteniment del cotxe i altres aspectes com el climatitzador o les alertes i informacions del sistema.

Tot i ser un vehicle totterreny, el nou Patrol incorpora diverses ajudes a la conducció, com ara un sistema de frenada d’emergència automàtica amb detector de vianants i trànsit creuat i diversos sensors i sistemes de frenada automàtica i avisadors de col·lisió.

Mecànicament, el nou Patrol és un 'dinosaure' de la vella escola. La seva gamma no inclou motors dièsel ni mecàniques híbrides ni molt menys endollables, i es limita a dos mastodòntics motors de gasolina de sis i vuit cilindres en V. El motor d’accés, un V6 4.0, arriba als 275 CV i 394 Nm de parell, mentre que la versió més potent, la V8 5.6, arriba als 400 CV i 560 Nm de parell. Les dues motoritzacions van associades a un sistema de tracció integral 4x4, i les versions més potents també utilitzen un sistema de suspensió neumàtica hidràulica que li permet aixecar encara més la carrosseria del vehicle.