Nissan Leaf E-Plus: l'elèctric que vol governar el mercat

El Nissan Leaf és el cotxe elèctric més venut de la història, i els Tesla Model 3, Opel Ampera-E o Chevrolet Bolt EV hauran de fer-ho molt bé per intentar superar la nova versió amb autonomia més extensa que la marca japonesa presentarà al Saló de Los Ángeles el mes de novembre vinent.

El nou Leaf E-Plus utilitzarà una nova bateria de 60 kWh fabricada per l’empresa suïssa EVTEC amb una capacitat de recàrrega ràpida de 102 kW, que permetrà una major capacitat d’autonomia (superant de llarg els 300 quilòmetres reals) i reduint molt el temps de recàrrega elèctrica.

A més aquest nou E-Plus podrà allotjar un nou motor elèctric més potent que arribarà als 200 CV de potència aprofitant la major capacitat de les seves bateries, superant els 197 CV de potència del Tesla Model 3 bàsic a un preu uns 5.000 euros inferior (les primeres informacions apunten un preu d’uns 30.000 euros pel mercat europeu).

Per acabar, aquest Leaf E-Plus podria ser una base per futures versions Nismo (o si més no, esportives) enfocades al mercat europeu, ja que de moment estan limitades al mercat japonès.