Nissan IMs Concept: les berlines encara no han mort

Nissan és una de les marques que més cotxes venen a tot el planeta, i curiosament la clau del seu èxit comercial s’ha basat en els ‘crossovers’ i SUV com el Juke, el Qashqai o el SUV de set places X-Trail.

Probablement per això el nou IMs Concept ens ha sorprès tant: Nissan presenta el projecte d’un prototip on avança diverses de les solucions estètiques i tecnològiques que vol aplicar en el futur en el format d’una berlina sedan de tres volums, un dels segments que semblava haver abandonat en favor de la moda dels totcamins.

Aquest prototip elèctric utilitza un sistema de tracció integral gràcies a dos motors elèctrics (un sobre cada eix) que ofereixen una potència total conjunta de 490 CV i 800 Nm de parell, amb una sorprenent autonomia que arriba als 612 quilòmetres.

Tecnològicament el nou prototip japonès gaudeix de diverses solucions de connectivitat que el converteixen en un cotxe pràcticament autònom capaç d’interrelacionar-se amb altres vehicles i que pot retirar el volant permetent un espai diàfan en el seu interior.

Però un dels elements que més ens criden del nou IMs és el seu disseny futurista, esportiu i elegant, que sap conjugar el millor dels sedans convencionals de tres volums i l'habitabilitat i facilitat d’accés dels ‘crossovers’ gràcies a una alçada una mica més elevada i unes portes que permeten un fàcil accés al seu interior.

La part davantera del prototip elèctric de Nissan integra fars led de darrera generació i la calandra típica de Nissan, i utilitza volums molt marcats que emfatitzen la força i potència visual del cotxe, amb una línia de cintura elevada, la caiguda cupè del pilar C o muntant posterior i uns passos de roda posteriors molt marcats.

Tot i que aquest prototip és un ‘concept car’ que no es fabricarà en sèrie, és possible que moltes de les solucions tecnològiques i estètiques que presenta s’integrin en un futur no massa llunyà en els models actuals de la marca japonesa.