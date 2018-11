Next NX1, una moto elèctrica i valenciana per menys de 2.000 euros

Una moto urbana, elèctrica, fabricada a València i amb una autonomia de fins a 120 quilòmetres per poc més de 2.100 euros. Aquestes són les credencials de la Next NX1, el ciclomotor elèctric sorgit del projecte Lanzadera, un viver de noves empreses i ‘start-ups’ finançada per Juan Roig, propietari de la cadena de supermercats Mercadona.

Next Electric Motors és una de les inciatives sorgides de Lanzadera, i el seu escúter elèctric vol satisfer les necessitats de desplaçament dins de les grans ciutats amb un producte senzill i ecològic amb un preu contingut.

La Next NX1 utilitza un motor Bosch de 800 W que arriba a una velocitat punta de 45 km/h i accelera de 0 a 30 km/h en 3’5 segons. A més a més el conjunt de la moto és molt lleuger, ja que homologa un pes de tan sols 65 quilos.

Tot i ser lleuger i elèctric, aquest escúter utilitza frens de disc a les dues rodes, llums led i un quadre d’instruments totalment digital

Aquest escúter elèctric utilitza dos paquets de bateries de 20 ampers que s’utilitzen per separat: un cop s’esgota la capacitat del primer paquet de bateries (amb una autonomia de fins a 60 quilòmetres) podem substituir-lo pel segon paquet prèviament carregat en una operació que no costa més d’un minut.

Cadascun dels paquets de bateries es pot carregar en un endoll domèstic en unes sis hores, i gràcies a la facilitat per muntar o desmuntar les bateries podem realitzar l’operació a casa sense haver d’endollar la motocicleta un cop aparcada.

La versió bàsica de la NX1 costa 2.100 euros, i la versió NX1 Powerpack (que té dues bateries i no només una com la variant d’accés) arriba als 2.499 euros. A més a més existeix la possibilitat de comprar més paquets de bateries de recanvi per 399 euros cadascun.

Aquesta tardor ja s’ha començat a fabricar la NX1, i els clients que vulguin ja poden reservar la seva motocicleta elèctrica, tenint en compte que a inicis de 2019 Next començarà a entregar les primeres unitats. Val a dir que les primeres 100 unitats -anomenades ‘First 100 Visionaries’- tenen un descompte de 200 o 300 euros, per la qual cosa les primeres unitats de la marca tindran un preu final de 1.999 euros.