Mercedes-Benz EQV, la primera furgoneta elèctrica 'premium'

Mercedes-Benz segueix desplegant el seu pla d’electrificació, que passa per una versió totalment elèctrica i de zero emissions de la Classe V. Aquest nou model, anomenat provisionalment EQV, serà una realitat en un futur no gaire llunyà i no diferirà gaire del prototip mostrat a Ginebra.

L’EQV disposarà de bateries de gran capacitat d’emmagatzematge i que arriben fins als 100 kWh de capacitat. Sense anar més lluny aquestes bateries de 100 kWh són les que Tesla utilitza pels seus Model S i Model X P100D i ofereixen una gran autonomia (Mercedes asegura que l’EQV tindrà més de 400 quilòmetres d’autonomia real) i un sistema de càrrega ràpida que pot aconseguir fins a 100 quilòmetres d’autonomia en només 15 minuts.

La furgoneta elèctrica de Mercedes no serà cap esportiu de pura sang, però el seu motor de 150 kW oferirà 204 CV, potència suficient per moure una furgoneta de passatgers amb bastanta alegria i agilitat en entorns urbans, i amb prou potència per circular dins els límits legals per carreteres i autopistes, ja que té una velocitat punta de 160 km/h.

El vehicle enviarà tota la seva potència a les rodes davanteres, i de moment Mercedes-Benz sembla que no oferirà versions d’alt rendiment ni de tracció integral, ja que la disposició mecànica de l’EQV és suficient per respondre a les necessitats reals d’un vehicle del seu tipus.