McLaren presenta el descapotable més potent de la seva història

El Ferrari 488 Pista Spider té un problema: McLaren acaba de presentar la variant descapotable del seu 720S, el buc insígnia de la marca britànica, anomenat així pels 720 CV de potència que ofereix el seu motor V8 turbo de quatre litres de cilindrada.

Aquest superesportiu descapotable anglès iguala la potència de l’italià, però presenta un pes 88 quilos més lleuger que el Ferrari, fet que converteix el 720S Spider en el nou campió del segment dels superesportius descapotables.

La clau de la lleugeresa del McLaren 720S Spider és el seu xassís monocasc de fibra de carboni i l’ús massiu de materials lleugers, cosa que li permet homologar un pes de 1.332 quilos, (49 quilos més lleuger que la versió cupè), amb la qual cosa esdevé el superesportiu descapotable més lleuger del món.

Tot i ser un descapotable (tradicionalment més orientats al passeig que no pas a batre el cronòmetre en un circuit) aquest 720S Spider pot accelerar de 0 a 100 en 2,9 segons i arribar als 200 km/h en només 7,8 segons estant aturat. A més a més aquest esportiu britànic té una velocitat punta de 325 km/h amb el sostre obert i de 341 km/h amb el sostre tancat.

Surrealista: el 720S triga més en obrir o tancar el sostre que en arribar a 200 km/h sortint d'un semàfor

Curiosament el 720S Spider triga més a obrir o tancar la capota electrònica que no pas a accelerar de 0 a 200 km/h, ja que McLaren anuncia que el seu superesportiu triga uns onze segons a obrir o tancar del tot la capota, una operació que pot fer aturat o circulant a una velocitat igual o inferior als 50 km/h.

Per acabar, el 720S Spider pot disposar opcionalment d’un sostre de vidre electrocròmic que pot variar el nivell de transparència a demanda dels ocupants del vehicle per mantenir la privacitat o bé per protegir-se del sol.