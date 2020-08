Mazda presenta l’MX-30, el seu primer cotxe elèctric amb una autonomia de 200 quilòmetres

Tot i que el Mazda MX-30 va veure la llum per primera vegada al Saló de Tòquio del 2019, fa poc la marca japonesa ha fet una presentació online del seu model per donar a conèixer els detalls definitius i les tarifes del cotxe que té l’honor de ser el primer elèctric de la marca.

Avui en dia sorprèn a ningú el fet que Mazda vulgui diferenciar-se de la resta de fabricants en gairebé tots els àmbits. Un és el mecànic, del qual parlarem a bastament més endavant però que ja hem pogut provar en més d’una ocasió a través del Mazda 3, que en la seva versió Skyacktiv-X munta un propulsor atmosfèric de compressió variable amb un sistema de microhibridació molt diferent del de la resta de fabricants.

L’altre apartat en què acostuma a diferenciar-se el fabricant d’Hiroshima dels altres és en el del disseny. I precisament aquest àmbit és un dels que els responsables de la marca van voler destacar especialment durant l’acte de presentació del nou MX-30. Com és habitual a la marca, el nou SUV elèctric llueix el disseny Kodo, amb unes línies molt minimalistes i un aspecte de caràcter prèmium.

Però on més destaca l’MX-30 és en l’obertura de les portes, anomenada freestyle per la mateixa marca i que elimina el pilar central i permet que la petita porta posterior s’obri en sentit contrari a la davantera. Aquesta idea no és nova a la marca, perquè el mític RX-8 ja disposava d’aquesta solució. Amb tot, aquest tipus de portes acostumen a ser més espectaculars que no pas pràctiques, malgrat que és un fet que no podrem assegurar fins que no el puguem provar. Sigui com sigui, no es pot negar que l’MX-30 tenia una personalitat pròpia fins i tot abans de néixer, i és per aquest motiu que ha guanyat el premi de disseny Red Dot.

DISSENY ESPECTACULAR, PERÒ... SÓN SUFICIENTS 200 KM D’AUTONOMIA?

Ha quedat clar que l’MX-30 és un cotxe molt singular i força atractiu, tot i que aquest últim aspecte és completament subjectiu. El que és objectiu i no permet cap tipus de discussió és que el seu motor elèctric de 107 kW (145 CV) i 271 Nm de parell està alimentat per una bateria d’ions de liti de 35,5 kWh de capacitat, que li permet accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 9,7 segons però que alhora redueix la seva autonomia a tan sols 200 km segons el cicle WLTP (262 km en ús exclusivament urbà).

Amb la compra de l’MX-30 Mazda regalarà un punt de recàrrega Wallbox als clients perquè puguin carregar el seu vehicle del 20% al 80% en tan sols 3 hores. Ara bé, aquest SUV urbà també admet la càrrega ràpida i pot passar del 20% al 80% en tan sols 36 minuts.

Durant l’acte de presentació vam poder parlar amb Chema Terol, president de Mazda Espanya, i Matías López, cap de producte del Mazda MX-30. Terol va assegurar que, “amb la tecnologia de fabricació de bateries que existeix actualment, produir-les genera moltes emissions de CO 2 , i cal intentar reduir aquesta xifra al mínim possible”. És per aquest motiu que Mazda ha equipat el seu MX-30 amb una bateria relativament petita, com a mínim en comparació amb la de molts dels seus rivals directes.

200 quilòmetres és més que suficient per als desplaçaments diaris del 95% dels conductors espanyols, segons apunta la marca

Arribats en aquest punt la pregunta és evident: resulta suficient aquesta autonomia en un vehicle elèctric? A falta de poder provar el model per comprovar-ho, des de la marca asseguren que el 40% dels conductors espanyols fan menys de 25 km al dia, i el 30% menys de 50 km. Així doncs, Terol apunta que “la bateria del Mazda MX-30 resulta suficient per a la gran majoria, tot i que per a la poca gent que fa més de 50 km diaris el cotxe elèctric pot no ser la solució ideal”.

Si bé Mazda no preveu l’arribada d’una bateria més gran per a l’MX-30, sí que considera la possibilitat d’una versió d’autonomia estesa amb un petit motor rotatiu que s’encarregarà d’anar carregant la bateria principal, i que arribarà a finals de l’any 2021.

MOLTA SEGURETAT I CONNECTIVITAT

Com no podia ser d’una altra manera en un vehicle elèctric, el Mazda MX-30 incorpora les últimes tecnologies de seguretat i connectivitat de la marca. El primer que destaca del seu habitacle és el disseny minimalista i amb un gran predomini de línies rectes, que segueix el patró estètic de l’exterior. A més, segons va explicar Matías López, “la consola central o les portes fan servir materials alternatius com les pells sintètiques sense dissolvents orgànics, les ampolles de plàstic PET reciclades o fins i tot el suro”. Aquest últim material és tot un gest de complicitat amb la pròpia marca, que abans de dedicar-se a la fabricació de vehicles era manufacturera de suro.

Però no només hi trobem materials agradables al seu habitacle, sinó també tecnologies avançades com el Head-Up Display, una pantalla central per controlar els comandaments de la climatització (tot i que també es poden regular de forma manual) i un sistema d’infoentreteniment compatible amb Android Auto i Apple CarPlay que ens permet controlar el cotxe de manera remota i configurar la càrrega, la climatització o la ruta del navegador.

Per la seva banda, a nivell de seguretat el Mazda MX-30 disposa de tots els assistents a la conducció de la marca. Destaquen especialment el sistema de frenada d’emergència preimpacte (SBS), que evita accidents a les interseccions, o el sistema de manteniment actiu de carril. Tots aquests elements d’equipament estaran disponibles de sèrie o de manera opcional en funció de si escollim entre els acabats habituals Origin, Edition i Zenith o el promocional First Edition.

EL PREU DEL MAZDA MX-30 ÉS DE 27.665 EUROS AMB EL PLA MOVES

Mazda ha anunciat que el preu de partida del seu nou cotxe elèctric en la versió d’accés Origin és de 27.665 euros acollint-se a les ajudes del pla Moves i amb una entrada de 6.800 euros. Amb tot, també està disponible la versió First Edition per una quota mensual de 199 euros amb una garantia de 5 anys i el manteniment inclòs.

Tot i que actualment existeixen vehicles elèctrics més cars i més petits (com és el cas de l’Honda-e o fins i tot el Peugeot e-208), el cert és que aquest tipus de cotxes encara tenen un llarg camí per recórrer si volen ser assequibles per a tothom. Per aquest motiu la marca d’Hiroshima té una previsió de vendes a Espanya de l’MX-30 d’unes 350 unitats aquest mateix 2020.

Sigui com sigui, Mazda no preveu l’arribada immediata de més vehicles elèctrics, però sí que se n’esperen d’electrificats a partir del mateix any 2021. Serà el cas de versions híbrides o híbrides endollables d’alguns models que formen part del catàleg actual, així com nous models que seran presentats els pròxims anys.