Mahindra es vol vendre SsangYong

SsangYong és l’aneguet lleig de tots els grans fabricants d’automòbils coreans. Fundada l’any 1954, a finals del segle XX va passar a formar part del grup Daewoo, que no va poder resistir el ritme de creixement del grup Kia-Hyundai, autèntic referent automobilístic coreà.

Els xinesos de SAIC van comprar el 51% de les accions de SsangYong l’any 2004, però lluny de fer créixer la marca van aprofitar el seu control per emportar-se tota la tecnologia del fabricant coreà i enfonsar econòmicament la companyia.

Finalment l’any 2010 el grup indi Mahindra va comprar el 75% de les accions de SsangYong amb l’objectiu de salvar la marca de la bancarrota i fer créixer la marca a Europa, l'Àsia i els Estats Units, especialitzant la companyia en el segment dels SUV i totcamins grans, amb alguns èxits i encerts destacables com els Korando, Tívoli o Rodius, entre d'altres.

Mahindra vol abandonar el vaixell

Deu anys després, els números de SsangYong no acaben d’omplir les expectatives que tenia Mahindra en el moment d’adquirir el fabricant coreà. SsangYong no s’ha aconseguit un lloc destacat en el mercat europeu, on Dacia, Suzuki o Kia li barren el pas amb models amb més acceptació comercial, ni als Estats Units, on els compradors segueixen preferint els models de marques japoneses com Acura-Honda, Toyota o Nissan, entre d'altres.

El desllorigador de la decisió de desfer-se de SsangYong ha sigut l’actual situació de pandèmia i davallada econòmica, que obliga el grup indi Mahindra a haver de concentrar-se en segments i mercats consolidats. De fet, SsangYong ha ocasionat unes pèrdues de 258 milions de dòlars durant el 2019 i Mahindra no vol seguir invertint diners en una marca amb poca projecció comercial i que suposa un fre al seu creixement.

En aquest sentit, Anish Shah, subdirector de Mahindra, va anunciar en una roda de premsa que estan oberts a una entrada de participació d’una tercera empresa o fins i tot a la venda total de la companyia, tal com apuntava el portal especialitzat Automotive News Europe ara fa uns dies.

Algunes fonts indiquen que Ford o Nissan podrien estar interessades en adquirir participacions de la companyia o fins i tot prendre’n el control total. Ford hi veu una oportunitat per seguir expandint el seu mercat asiàtic i Nissan hi veu un complement ideal als seus models i als de Mitsubishi, marca que ja està sota control de Nissan. A més, el pla estratègic de l’aliança entre Renault i Nissan preveia que els japonesos passarien a ser la marca de referència a l'Àsia i als Estats Units, dos mercats en què SsangYong té més presencia comercial que no pas a Europa.