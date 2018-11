SsangYong Rodius, opció familiar intel·ligent

El SsangYong Rodius actualitza la seva oferta tecnològica i rep una lleu actualització estètica per seguir dominant el mercat dels cotxes familars grans. Aquest vehicle, un monovolum amb aspecte de SUV (o ‘crossover’) amb set places reals per encabir-hi adults amb comoditat i un bon maleter, estrena un nou para-xocs amb nous espais per les llums antiboira, una calandra redissenyada i nous grups òptics amb tecnologia led.

Però on el Rodius marca les diferències amb els seus rivals és en la seva habitabilitat i espai. El Rodius manté les set places reals que poden ser ocupades per adults i encara és capaç d’oferir 875 litres de capacitat al maleter, que arriben als 1.975 litres de capacitat en cas de sacrificar la tercera filera de seients.

Mecànicament aquest vehicle utilitza un motor dièsel de 2,2 litres i 4 cilindres que arriba als 178 CV i 400 Nm de parell, associat a un esquema de tracció integral 4x4 connectable i fins i tot a una reductora que permet superar els obstacles més difícils. De fet, el Rodius té més capacitats fora de l’asfalt o en condicions meteorològiques desfavorables que el 95% de SUV i totcamins a la venda i que multipliquen el preu d’aquest familiar coreà.

El Rodius, que ja ha venut gairebé 20.000 unitats al mercat espanyol des de la seva arribada l’any 2005, està disponible a partir de 26.500 euros amb la versió de tracció davantera, descomptes promocionals al marge. La variant més cara, amb tracció integral i canvi automàtic de 7 relacions d’origen Mercedes-Benz, s’enfila fins als 36.450 euros. Totes les versions disposen d’un descompte de 500 euros per a les famílies nombroses.