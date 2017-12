Lynk & Co bat un nou rècord mundial: ven 6.000 cotxes en dos minuts

Ara fa uns mesos us vam parlar de Lynk & Co, la nova marca de Geely que vol aprofitar les plataformes de Volvo –filial de la marca xinesa- mantenint els paràmetres de qualitat, seguretat i tecnologia de Volvo però a un preu més assequible.

Ara fa poc més d’una setmana Lynk & Co va obrir les reserves de compra del seu primer model, anomenat 01, i en tan sols 137 segons (menys de dos minuts) va col·locar els 6.000 primers cotxes que tenia previst reservar via telemàtica durant tres dies. A més, les comandes estaven restringides al mercat xinès, ja que Lynk & Co no aterrarà a Europa i als Estats Units fins al 2019, com a mínim.

A diferència de les companyies tradicionals, Lynk & Co aposta per una política de preus fixes, sense marges promocionals o similars, per facilitar la seva venda per Internet, a més d’oferir una garantia total sense límit de quilòmetres o anys als seus clients. A més, els cotxes de Lynk & Co estaran permanentent connectats a la xarxa i al núvol de la marca xinesa, i està preparada per les noves fórmules de copropietat i ‘car sharing’ mitjançant una senzilla aplicació que es pot instal·lar al mòbil.