Honda presenta les noves SH350, SH Mode i PCX

Fins fa uns cinc anys la carta guanyadora d'Honda en el segment dels escúters era el popular Scoopy, un ciclomotor de 49 o 125 cc que aviat es va guanyar el favor del gran públic. Ara Honda torna a l'atac amb nous models que volen seguir consolidant la marca de l'ala daurada com la referència del segment.

En primer lloc, la SH350 és l'escúter de roda gran que vol convertir-se en referència del segment i clau en l'estratègia dels japonesos, que amb aquesta generació estrenen un motor Euro5, més potent que l'anterior i que ara arriba fins als 330 cc per oferir 29,4 CV.

També cal destacar que la nova SH350 té una imatge més moderna, urbana i juvenil, que l'aproxima a la seva germana petita, la SH125i, en termes justament de modernitat i elegància. També són novetat la nova pantalla LCD, els intermitents amb funció de frenada d'emergència automàtica i el nou xassís més lleuger.

Noves SH Mode i PCX

El nou escúter de roda gran SH Mode adopta el motor eSP+ (Smart Power Plus) de baixa fricció –que compleix la nova normativa d'emissions Euro 5– amb una potència que arriba als 11,4 CV. A més, aquest escúter urbà presenta una estètica renovada, un nou far davanter de tipus led, un xassís més lleuger, sistema d'encesa amb clau smart key i més espai per a les cames i sota el seient, entre altres novetats.

Per la seva banda, l'escúter PCX també estrena la versió Euro5 del motor eSP+, que en aquest model entrega 12,5 CV, una mica més que el seu germà de gamma. El xassís de la PCX, els amortidors, l'equipament i el far davanter led són de nova factura. L'augment de mida el veiem en la capacitat de càrrega sota el seient i en el carenat frontal, més ample a la part de dalt per protegir millor el pilot i l'eventual passatger.