Honda Insight, perquè els híbrids també poden ser bonics

Honda va debutar en el segment dels cotxes híbrids al Vell Continent amb l’Insight durant l’any 2000. El primer híbrid d’Honda va estar al mercat fins al 2014, quan la seva escassa incidència al mercat va obligar als japonesos a cessar la seva fabricació.

Quatre anys després l’Insight torna al Saló de Detroit –serà un cotxe molt important al mercat dels Estats Units- reconvertit en un sedan de quatre portes que arribarà al nostre mercat durant els pròxims mesos.

El primer detall important és que aquest nou Insight no és un cotxe lleig, ni la seva estètica costa als ulls dels compradors europeus. Seguint el llenguatge estètic del Civic, el nou Insight es consolida com un vehicle elegant i tecnològic, amb una solució visual més apropiada per la majoria de compradors europeus que no pas els seus rivals Toyota Prius o el més nou Hyundai Ioniq. Ara bé, d'entrada sembla que Honda no fabricarà capp versió 'plug-in' o endollable.

Els interiors del nou Insight estan presidits per una gran pantalla de 8 polzades i un sistema d’infoentreteniment connectat a la xarxa que s’actualitza automàticament, a més de diversos dispositius de seguretat com el reconeixement de senyals o l’assistent d’angles morts.

L'efecte Trump El nou Insight es fabricarà a la planta nord-americana que Honda té a l'estat d'Indiana, per evitar les taxes que el president dels Estats Units aplica als cotxes fabricats fora del país

Mecànicament aquest nou híbrid utilitza un motor 1.5 de cicle Atkinson de 4 cilindres associat a un motor elèctric alimentat per unes bateries posicionades sota el maleter del vehicle. A més, Honda –que encara no ha explicat la potència definitiva del cotxe, tot i que segurament estarà en una forquilla compresa entre els 150 i els 200 CV- ja ha anunciat que aquest nou Insight disposarà de sistema totalment elèctric quan les bateries permetin el seu funcionament.