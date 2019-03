Fiat Centoventi, un cotxe urbà elèctric i assequible de disseny italià

Aquest any Fiat celebra el seu 120è aniversari. Per aquest motiu els torinesos han presentat el Centoventi al Saló de Ginebra, un cotxe cridat a fer història dins la marca italiana, ja que Fiat vol que aquest model es converteixi en el 500 del segle XXI. Un cotxe assequible, racional, urbà i amb molt d’estil, capaç de convertir-se en un referent del segment i en una icona de l’automobilisme transalpí.

De fet, ha estat la mateixa companyia italiana que ha comparat el seu prototip amb la rellevància del 500 original dels anys 60, seguint la filosofia ‘Affordable, but cool’ (ABC) de la marca transalpina. A ningú se li escapa que el Centoventi té unes mides molt similars al Panda, i més d’un apunta que podria ser el substitut d’aquest model o fins i tot la propera generació del mític Panda en versió elèctrica.

El Centoventi no està gaire lluny de la versió de producció, tal com demostra el fet que Fiat asseguri que ja disposa d’una ventall d’articles de personalització del model que inclou 114 accessoris signats per Mopar i les moltes opcions de personalització de la carrosseria del cotxe, fins i tot en format descapotable amb sostre de lona.

Els interiors del Centoventi també són absolutament personalitzables i s’hi poden afegir una multitud d’elements o configuracions diferents gràcies a un sistema d’ancoratge dels elements de l’interior similar al d’un joc de construcció. Gràcies a la seva modularitat els clients poden configurar les quatre places de l’habitacle al seu gust, i fins i tot substituir qualsevol dels seients per un sistema de retenció infantil especialment adaptat.

Una de les solucions tecnològiques i de disseny més interessants del Centoventi és la seva porta posterior totalment digital que pot fer-se servir per comunicar-se amb la resta de vehicles mitjançant missatges quan el cotxe està aturat (per motius de seguretat no és possible fer-ho en marxa) i que també obre la porta a poder-hi col·locar anuncis o cartells publicitaris.

Fins a 500 quilòmetres d’autonomia

El Fiat Centoventi d’accés utilitzarà un paquet de bateries que li permeten tenir uns 100 quilòmetres d’autonomia, però els clients que ho desitgin podrien instal·lar fins a quatre paquets de bateries addicionals, permetent arribar a una autonomia màxima de 500 quilòmetres.

Segons Fiat, el Centoventi serà un cotxe assequible –amb un preu al voltant dels 10.000 euros– i que estarà especialment orientat a la mobilitat urbana i al ‘car sharing’ o servei de cotxe compartit.