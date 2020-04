El Dacia Sandero, ara amb 100 CV i etiqueta ecològica, per menys de 10.000 euros

Ja fa un parell d’anys que el Dacia Sandero és el cotxe més venut a Catalunya gràcies a una fórmula comercial que està resultant imbatible: bo, bonic i barat. Ara Dacia –filial del grup Renault– incorpora un nou model a la gamma del Sandero que el farà encara més atractiu per al gran públic, ja que li permetrà obtenir l’etiqueta ecològica de la DGT i beneficiar-se d’importants beneficis fiscals, com ara l’exempció de l’impost de matriculació o la bonificació del 75% de l’impost de circulació a la ciutat de Barcelona.

El nou motor 1.0 TCe del grup Renault ofereix una potència de 100 CV i va associat a un canvi manual de cinc relacions per obtenir un consum de 5,4 L als 100 quilòmetres. A més, aquest propulsor pot funcionar amb gasolina convencional o amb GLP (gas liquat de petroli), cosa que li permet obtenir la certificació ecològica de la DGT.

El GLP (gas liquat de petroli), també anomenat autogas, és una barreja de butà i propà (provinent del petroli) que ha crescut molt en els últims anys, sobretot en països com França i Itàlia. El GLP és més barat (el seu preu volta els 0,60 euros/litre) i és molt menys contaminant, ja que no conté sofre ni altres substàncies i partícules contaminants i perjudicials per a les persones o el medi ambient. De fet, el GLP estalvia un 15% d’emissions de CO2, un 96% d’emissions de NOx i un 99% de partícules respecte a un cotxe amb motor convencional, a banda de ser molt menys sorollós.

El nou Sandero amb motor 1.0 TCe d’origen Renault que funciona amb GLP utilitza dos dipòsits diferents, ja que sempre arrenca com un cotxe de gasolina convencional i comença a utilitzar el GLP al cap d'un o dos minuts de funcionament, un cop el motor ha arribat a una temperatura de servei d'uns 40 graus.

Ara bé, aquesta nova mecànica només es podrà associar al nivell d’equipament Essential, que inclou un equipament més aviat espartà (no té aire condicionat de sèrie ni llums led, per exemple) amb un preu base de 9.980 euros, descomptes promocionals al marge.

La versió crossover o totcamí del Sandero, anomenada Sandero Stepway, també disposa del nou motor 1.0 TCE compatible amb GLP, a un preu base de 10.950 euros en les versions Essential i 11.800 euros per la versió limitada A.

Dacia sap que la clau de l’èxit del Sandero és el seu preu, que oscil·la al voltant dels 10.000 euros i permet que molts compradors no hagin de finançar una gran quantitat per adquirir un cotxe nou, i molts particulars fins i tot puguin optar per pagar al comptat el seu cotxe. I això, en un país que veu venir una greu recessió i la més que segura crisi econòmica amb els elevats índexs d’atur, és realment rellevant, i garanteix que el Sandero continuï liderant les preferències dels compradors catalans durant els pròxims mesos.