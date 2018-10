El DS3 Crossback, el SUV de luxe francès

Si fa uns dies us parlàvem del DS7 Crossback E-Tense, avui és el torn del segon model de la marca francesa DS, el DS3 Crossback. Es tracta d’un SUV compacte construït sobre una nova plataforma (anomenada CMP) que aposta pel luxe i per una estètica que barreja l’elegància amb el dinamisme, gràcies una silueta “senzilla i escultural que expressa la seva força, rematada amb uns llums captivadors”, com indica el director de disseny de la marca, Thierry Metroz.

En efecte, el DS3 Crossback és un cotxe capaç d’atreure totes les mirades pel seu disseny únic i inconfusible. A l’exterior aquesta personalitat ve definida per tota una sèrie de detalls estètics, com ara la graella frontal ja característica de la marca, els llums diürns amb tecnologia led, els fars davanters amb tecnologia DS Matrix LED Vision, una signatura lumínica posterior que uneix els dos fars, una gran quantitat de detalls cromats o unes manetes escamotejables per a les quatre portes, que s’amaguen mentre no es facin servir i apareixen quan la clau del vehicle s'acosta a 1,5 metres. Tot plegat, sumat a una alçària del terra considerable, una longitud compacta de 4,12 metres i unes grans rodes de 18 polzades que reafirmen el seu caràcter SUV.

A més, la marca ofereix un total de cinc acabats (Montmartre, Bastille, Performance Line, Rivoli, Opera i l’edició limitada de llançament Première), que combinen diferents colors exteriors i materials interiors. En qualsevol cas, DS permet personalitzar cada model al gust del client, oferint un total de deu tipus de llandes, deu colors per a la carrosseria i tres colors per al sostre.

INTERIOR REFINAT I LUXÓS

L’interior del DS3 Crossback encara desprèn una personalitat més marcada que la de l’exterior. Excepte per l’esfera del volant, resulta complicat trobar formes arrodonides a l’habitacle, ja que la marca francesa ha emprat principalment un disseny poligonal i geomètric, amb abundància de línies i angles rectes.

En general el quadre de comandaments recorda el del seu germà gran, el DS7 Crossback, tant pel disseny com per l’ús de materials com ara cuirs granulats, napa o Alcantara. Però el luxe no només el trobem en aquests materials exclusius, en una insonorització especialment treballada o en l’ús d’unes escumes de dues densitats en els seients –que tenen reglatge elèctric i calefacció–, sinó que també és perceptible a nivell tecnològic en l’equip de so de 12 altaveus signat per Focal, en el quadre d’instruments digital, el Head-Up Display o la pantalla central d’alta definició i 10,3 polzades.

A més, el petit de la gamma DS fa gala d’una tecnologia digna dels models més luxosos del segment i incorpora elements com l’assistent de conducció DS Drive Assist amb control de creuer adaptatiu i sistema de manteniment de carril, l’assistent d’aparcament Park Pilot o la frenada d’emergència, entre d’altres.

GASOLINA, DIÈSEL I ELÈCTRIC

En el moment del llançament, el DS3 Crossback estarà disponible amb els motors de gasolina PureTech de 100, 130 i 155 CV, aquest últim associat al canvi automàtic de vuit velocitats EAT8. Pel que fa al dièsel, també hi haurà disponibles dos motors, de 100 i 130 CV, des del moment en què es comenci a comercialitzar.

Però la novetat més important es diu E-Tense i es presenta en forma de vehicle completament elèctric. A partir del segon semestre del 2019, el SUV francès disposarà d’una variant elèctrica amb una autonomia de més de 300 quilòmetres segons el nou cicle d’homologació WLTP. La bateria es podrà recarregar en un 80% en tan sols 30 minuts si connectem el cotxe a un carregador ràpid de 100 Kw, mentre que la càrrega completa en un Wallbox domèstic d’11 Kw requerirà un total de cinc hores.

Amb una potència de 136 CV, un parell de 260 Nm i una acceleració de 0 a 50 km/h en 3,3 segons i de 0 a 100 en 8,7, el DS3 Crossback E-Tense es posicionarà com el model més eficient de la marca DS i com tota una icona del luxe i l'eficiència en el segment dels SUV compactes.