DS7 Crossback E-Tense: 300 CV de potència híbrida

La marca DS presenta a París el nou DS7 Crossback E-Tense, la variant PHEV (híbrida endollable) del totcamí 'premium' gal, que comparteix molts elements modulars i tecnològics amb els nous Peugeot híbrids. Aquesta variant marida un motor gasolina 1.6 PureTech de quatre cilindres que ofereix 200 CV de potència i dos motors elèctrics –un sobre cada eix– que sumen 110 CV més per oferir una potència total conjunta de 300 CV i 450 Nm de parell associat a una caixa de canvis automatizada de vuit relacions EAT-8.

Aquests motors elèctrics s'alimenten d'unes bateries de liti de 13,2 kWh que permeten una autonomia totalment elèctrica de 50 quilòmetres i una velocitat punta de 135 km/h, que es converteixen en 220 km/h en el cas de fer treballar alhora els dos propulsors.

A més a més, el nou DS7 Crossback E-Tense disposa de quatre modes de conducció anomenats Sport, Hybrid, Zero i 4WD que modifiquen la gestió de l'electrònica del cotxe, els motors que volem fer funcionar (el mode Zero circula sense engegar el motor de combustió) o el tipus de ferm sobre el qual volem circular. Fins i tot incorpora una funció anomenada e-SAVE que permet reservar una quantitat predeterminada de quilòmetres en mode totalment elèctric per a quan ens faci falta.

Per acabar, el nou DS7 Crossback E-Tense es pot carregar en qualsevol punt de càrrega de 6,6 kW en un temps inferior a les dues hores. Amb aquestes credencials, el nou DS7 Crossback E-Tense es converteix en el cotxe més potent, tecnològic i ecològic de tota la gamma de la marca 'premium' francesa.