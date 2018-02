Cupra Ibiza: l'estrena de la nova marca independent

Tot i que la presentació oficial de Cupra com una nova marca independent no tindrà lloc fins el pròxim dijous 22 de febrer ja s’han filtrat les primeres fotos del que serà el primer cotxe de la nova marca independent, el Cupra Ibiza.

El nou Cupra Ibiza, que estrena una reixa davantera i el logo de la nova marca, utilitzarà un motor de 200 CV, tal i com us vam explicar en exclusiva ara fa un parell de mesos.

Aquesta versió radical de l’Ibiza utilitza el mateix motor que la nova versió del Polo GTI, un motor 2.0 TSI desenvolupat per l'alemany Ralf Budack que arriba als 200 CV de potència difenent dels que utilitza el León o el Golf, ja que és una evolució de l’1.8 TSI utilitzat en l’anterior generació del Polo i Ibiza per oferir una millor relació de compressió (11,6:1 respecte els 9,6:1 del Golf) i que li permet entregar el parell màxim molt abans que no pas el motor del seu germà gran.

Caldrà veure si el nou Cupra Ibiza -més enfocat a un ús passional que el Polo GTI- només utilitzarà un canvi automatitzat DSG com el Polo GTI (com es veu en el prototip fotografiat) o també permet la possibilitat d’associar el propulsor a un canvi manual de 6 velocitats.

I el Cupra Arona? En el cas de ll'Arona ha estat la cúpula del grup Volkswagen la que ha ordenat que de moment no es desenvolupin versions Cupra per no eclipsar els nous Volkswagen T-Roc i el futur T-Cross.

Pel que fa a xifres, hem pogut saber que el Cupra Ibiza promet accelerar de 0 a 100 en 6'7 segons amb un consum d'uns 6'1 litres cada 100 quilòmetres, i la seva posada a punt -a càrrec de la divisió Seat Sport- comptarà amb una suspensió específica i una direcció més esportiva. A més els materials utilitzats en els interiors són de més qualitat percebuda que les versions Seat convencionals.

Per acabar, Cupra té previst mostrar oficialment la seva gamma durant el Saló de Ginebra, i el posicionament comercial de la nova marca independent amb la que vol augmentar els beneficis de Seat aprofitant l'acollida que històricament han tingut els models Cupra a Alemanya -on l'han passat van vendre més de 9.000 León Cupra- i el Regne Unit.