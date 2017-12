Seat està preparant un Ibiza Cupra

Quan Seat va presentar aquesta nova generació de l’Ibiza, a tots ens va sobtar molt que la seva gamma no inclogués d’entrada carrosseries cupè de tres portes ni cap versió Cupra, consolidant les versions FR com les més esportives de la gamma (que és la que presideix aquesta notícia).

De fet, Seat no va dir cap mentida quan va assegurar que no tenia prevista cap edició esportiva per sobre de l’acabat FR de 150 CV i motor 1.5 TSI. La versió Cupra de l’Ibiza ja no serà un Seat, si no que serà un model de la nova submarca Cupra, de la que us hem parlat els darrers mesos.

El prototip amb el qual els de Martorell estan treballant és un Ibiza amb carrosseria normal -sense cap modificació important ni canvis en les cotes de la batalla o amplada entre eixos- però que utilitza el mateix motor que la nova versió del Polo GTI, un motor 2.0 TSI desenvolupat per l'alemany Ralf Budack que arriba als 200 CV de potència.

Aquest motor no és el mateix 2.0 TSI que utilitza el León -i el Golf-, ja que és una evolució dels motors 1.8 TSI que ja feien servir els Ibiza Cupra de la generació anterior i que ofereix una relació de compressió més elevada (11,6:1 respecte els 9,6:1 del Golf) i que li permet entregar el parell màxim molt abans que no pas el motor del seu germà gran.

Dit amb altres paraules, el nou propulsor del Polo GTI -que farà servir el nou Cupra- té prestacions d'esportiu a un règim de revolucions similar al d'un motor TDI i amb consums molt continguts gràcies al seu funcionament en cicle Miller en condicions d'ús 'racionals'. Això sí, de moment aquest motor només es pot associar a un canvi automatitzat DSG de 6 relacions i doble embragatge, i no es preveu que es pugui disposar de versions manuals en el Polo GTI. Potser la versió Cupra de l'Ibiza serà el primer en estrenar un canvi manual associat al nou motor Volkswagen?

Què passa amb l'Arona Cupra?

El flamant Arona és el totcamí més petit i lleuger de tota la gamma del grup Volkswagen, i la seva versió FR, amb el motor de gasolina de 150 CV associat a una carrosseria de 4'1 metres de llarg i un pes de tan sols uns 1.200 quilos té un gran potencial dinàmic.

L'Arona Cupra haurà d'esperar, ja que li han tallat les ales des de Wolfsburg

En el cas de l'Arona ha estat la cúpula del grup Volkswagen la que ha ordenat que de moment no es desenvolupin versions Cupra, probablement per no eclipsar els nous models de la marca del Wolfsburg, el T-Roc i el futur T-Cross.