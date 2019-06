BMW ressuscita el mític M1 en format elèctric i tecnològic

Oficialment s’anomena BMW Vision M Next Concept, però tots ja sabem de què estem parlant: aquest prototip és l’avantsala del nou M1, un nom que evoca llegenda i història a parts iguals i que la marca bavaresa recuperarà, 41 anys després, en format futurista.

El Vision M Next és un exercici de disseny esportiu elegant i sofisticat en què predominen les línies pures i les formes anguloses amb nous detalls de disseny com ara la sensació tridimensional de la calandra o la forma dels fars davanters, un pas més en l’evolució del disseny de la marca alemanya.

A la part posterior, la caiguda cupè o la forma de la lluna posterior totalment dividida són un clar homenatge al BMW M1 original dels anys 80 i a altres models esportius com el no menys mític DeLorean, per exemple.

En l'interior d'aquest prototip alemany destaca un disseny molt esportiu i espartà, amb un volant estilitzat i una postura de conducció molt estirada i una pantalla de realitat augmentada que fa les funcions del quadre d'instruments tradicional i que cada conductor podrà personalitzar amb els seus gustos i preferències.

Però més enllà de la seva estètica, el M Next destaca per una clara aposta tecnològica que vehicula connectivitat, conducció autònoma i electrificació en un cotxe que ofereix 600 CV de potència gràcies a la suma d’un motor de gasolina de quatre cilindres i un motor elèctric. A més, el prototip té una funció anomenada Boost+ que permet exprimir al màxim tot el potencial del cotxe i fer que acceleri de 0 a 100 en 3 segons o que tingui una velocitat punta de més de 300 km/h.

Però igual d’important que les seves capacitats esportives és el fet que aquest model híbrid serà capaç de circular fins a 100 quilòmetres en mode totalment elèctric, és a dir, sense gastar ni una sola gota de combustible.