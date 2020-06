Nou BMW Sèrie 4: obrint la capsa de pandora

La presentació d’un model nou de BMW mai havia aixecat tanta polseguera. El nou Sèrie 4 de BMW s'ha presentat envoltat d’un intens debat sobre la seva peculiar fisonomia i la mida una mica desproporcionada dels dos ronyons característics de la calandra dels cotxes de Munic.

De fet, fins ara les sèries amb números parells (Sèrie 2, Sèrie 4 i Sèrie 6, per exemple) eren les versions amb carrosseria cupè que derivaven dels models amb números senars. Així doncs, fins ara els Sèrie 4 no eren sinó la versió cupè dels Sèrie 3, amb una estètica força semblant i amb carrosseries de tres portes en comptes de cinc. Però ara la marca bavaresa vol anar un pas més enllà i diferenciar clarament els nous Sèrie 4 dels Sèrie 3 existents, per molt que utilitzin la mateixa plataforma i mecàniques derivades.

D’entrada hem de comprendre que el Sèrie 4 vol ser la màxima expressió del que a BMW anomenen plaer de conduir, i per això opten per una nova línia molt trencadora i que ens costa d’assimilar a causa de la desproporció de la calandra davantera. Ara bé, si obviem aquest detall estètic (també hi ha alguns seguidors enamorats del nou frontal del Sèrie 4) hem de reconèixer que els bavaresos han fet una bona feina en el disseny del vehicle: morro i capó allargats, cabina lleugerament endarrerida, caiguda cupè sobre el maleter, línia de cintura que s’eleva fins a confluir sobre els passos de roda posteriors per donar-hi més aparença dinàmica i esportiva, grups òptics allargats i estilitzats amb tecnologia led o làser, centre de gravetat molt baix i nervadures marcades fan que el nou Sèrie 4 mantingui l’essència dels cupès esportius europeus amb una nova aposta estètica atrevida que encara és aviat per jutjar. Posats a pensar, no seria el primer cop que un cotxe no ens agrada a primer cop d'ull en una foto i amb el pas del temps l'acabem apreciant.

On el nou Sèrie 4 sí que mostra unanimitat entre crítica i aficionats és en l’aposta estilística i tecnològica de l'interior. El Sèrie 4 mostra un quadre d’instruments digital i una consola central orientades al conductor, amb una nova pantalla central de fins a 12,3 polzades que es gestiona mitjançant el comandament integrat a la columna central anomenat iDrive; a banda, utilitza el nou sistema operatiu BMW 7.0, que permet el control gestual o per veu del sistema.

Semihíbrid de sèrie

El nou Sèrie 4 és un cotxe amb mecànica semihíbrida o mild hybrid de sèrie, és a dir, que totes les opcions mecàniques compten amb un sistema de 48 V que allibera el propulsor d’algunes tasques com ara l’arrencada i la gestió de la climatització.

BMW proposa de moment tres motors de gasolina i dos de dièsel, sempre associats a un canvi automàtic Steptronic de vuit relacions i doble embragatge i una plataforma de tracció posterior o integral xDrive.

Pel que fa a les mecàniques de gasolina, el nou Sèrie 4 proposa una versió d’accés amb motor de quatre cilindres en línia anomenada 420i, que arriba als 184 CV i 300 Nm de parell, mentre que la versió 430i manté el motor de quatre cilindres turbo però oferint 258 CV i 400 Nm de parell. La versió gasolina més potent a l’espera del futur M4 (que arribarà trencant esquemes) és la variant 440i xDrive, que utilitza motor de sis cilindres en línia i plataforma de tracció integral per domesticar els seus 374 CV i 500 Nm de parell amb què pot accelerar de 0 a 100 en només 4,5 segons.

Tots els Sèrie 4 nous utilitzen de sèrie un sistema de propulsió microhíbrida de 48 V que permet obtenir una etiqueta ecològica

Aquelles persones que segueixin menys l’actualitat dels cotxes alemanys potser es poden sorprendre en comprovar que BMW (i Audi o Mercedes) continue defensant els motors dièsel. I és que encara que les autoritats espanyoles o barcelonines creguin el contrari, a Alemanya es confia en el potencial d’aquests motors, sobretot per als models més pesants com les berlines grans i els SUV. En aquest sentit, el nou Sèrie 4 presenta una versió 420d amb motor dièsel de quatre cilindres, que ofereix 190 CV i 400 Nm de parell, i encara una variant més prestacional anomenada M440d xDrive que utilitza un motor dièsel de sis cilindres en línia i que arriba als 340 CV i 700 Nm de parell, associat a un esquema de tracció integral.

Arribats a aquest punt cal destacar que el Sèrie 4 no és només la versió cupè del Sèrie 3, perquè presenta una configuració i posada a punt específiques del seu xassís per fer-lo més esportiu, àgil i dinàmic, i estrena un mode de conducció amb una nova funció anomenada Sprint que ofereix reaccions més ràpides i immediates.

Finalment, el nou Sèrie 4 arribarà al nostre mercat la tardor vinent a un preu encara per determinar, però que probablement oscil·larà entre els 45.000 euros dels 420i bàsics fins als gairebé 80.000 dels 440i xDrive i 440d xDrive. Més endavant sabrem també novetats del futur M4, que promet emocions més fortes que mai.