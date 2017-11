L'Àrea Metropolitana estrena l'espai de baixes emissions

A partir d’aquest divendres 1 de desembre Barcelona i la seva Àrea Metropolitana estrenen un espai de baixes emissions, una zona que quedarà restringida als cotxes més contaminants -aquells que no tenen cap etiqueta mediambiental de la DGT i disposen de mecànica gasolina anterior al 2000 o dièsel anterior al 2006- durant els episodis d’alta contaminació atmosfèrica.

La zona de Barcelona pateix, de mitjana, un tres episodis d’alta contaminació cada any, i cadascun d’aquests espisodis té una durada aproximada d’uns tres o quatre dies. Les prohibicions de circulació, que afectarien a la circulació entre les 7 del matí i les 8 del vespre els dies laborables, deixant sense efecte la circulació a les nits o durant els caps de setmana i festius, per bé que està previst que aquestes restriccions es converteixin en permanents a partir de l’any 2020.

Aquest tipus de restriccions són molt habituals en altres països europeus, per bé que serà el primer cop que s’implementin a territori català, cosa que ha generat no pocs dubtes i recels entre els conductors

I és que d’entrada hi haurà uns 150.000 vehicles que circulen diàriament per la zona de l’Àrea Metropolitana (que també inclou els municipis de Sant Adrià del Besós, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat) i no podran fer-ho a partir d’aquesta setmana si les condicions atmosfèriques són desfavorables, cosa que podria obligar a centenars de milers de persones a canviar el seus hàbits de transport i mobilitat.

Rondes, Vallvidrera i Zona Franca, lliures de restriccions

La circulació per les Rondes i la Zona Franca queda exclosa de les restriccions mediambientals que sí afectaran la ciutat de Barcelona, i els vehicles contaminants podran seguir circulant per aquestes dues artèries de la ciutat, per bé que no podrien sortir-ne.

L’objectiu d’aquesta laxitud de la norma a la Zona Franca o a les Rondes és no entorpir la mobilitat d’aquests vehicles -tot i ser més contaminants- i deixar cert marge de maniobra als seus propietaris per actualitzar els seus vehicles adequant-los a les exigències mediambientals vigents.

El cas del barri de Vallvidrera El barri de Vallvidrera serà l’únic barri de tota Barcelona que quedarà al marge de la zona de baixes emissions, ja que per la seva ubicació geogràfica Vallvidrera no arriba als nivells de contaminació atmosfèrica que sí es produeix a la resta de la ciutat.

La multa que hauran de pagar els infractors que circulin amb cotxes molt contaminants en els episodis d’alta contaminació serà de 100 euros, i els agents de la Guàrdia Urbana podrien arribar a immobilitzar el vehicle si ho consideren oportú. Un sistema de càmeres associat a la base de dades del Servei Català de Trànsit i de les policies locals haurien de poder detectar els possibles infractors i multar-los.

Una mesura justa?

Molts conductors i propietaris de vehicles antics s’han queixat de la nova normativa de l’Àrea Metropolitana, ja que creuen que aquesta discrimina als propietaris de cotxes més antics i que no poden canviar-lo per manca de recursos.

Més enllà d’aquestes consideracions -subjectives, si es vol- aquesta iniciativa institucional (absolutament necessària per lluitar contra uns índexs de contaminació i pol·lució inacceptables) potser no acaba d’enfocar bé el principal causant de gasos contaminants i emissió de partícules.

Les mesures tindrien més efectivitat si enfoquessin els seus esforços en el gremi de transportistes i, en menor mesura, el dels taxistes

Evidentment cal seguir lluitant i avançant per augmentar l’ús del transport públic i fomentar l’ús de cotxes compartits per tres o més ocupants per reduir el número de vehicles als carrers de les grans ciutats, però aquestes mesures tindrien un major impacte en cas d’enfocar la seva acció sobre els vehicles que més hores circulen per la ciutat: taxis i transportistes.

Els professionals del transport, així com en menor mesura el gremi dels taxistes, són els que més contribueixen a les emissions de gasos i partícules -de fet, gairebé totes les furgonetes de repartiment que circulen per l’Àrea Metropolitana de Barcelona són dièsel-. Potser una iniciativa intel·ligent seria convidar als transportistes a que la seva eina de treball no utilitzés una mecànica dièsel, si no incentivar la compra de furgonetes elèctriques o híbrides d’emissions zero, seguint l’exemple dels taxistes, que ja fa temps ha incorporat amb força el cotxe híbrid entre els seus membres.