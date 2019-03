Alfa Romeo Tonale: la bellesa i l'ecologia poden anar de bracet

El pas Tonale és un mític port de muntanya dels Alps italians situat a 1.884 metres sobre el nivell del mar que marca la línia divisòria de les regions de la Llombardia i el Trentino-Alto Adige, no gaire lluny de l’Stelvio, un altre mític pas alpí que també serveix per batejar el que va ser primer SUV de la casa italiana.

De fet, el Tonale que Alfa Romeo ha presentat a Ginebra és un dels cotxes més importants de la història de la marca italiana. Si la Giulia és una berlina que ens enamora pel seu tacte esportiu i la seva bellesa clàssica i proporcionada, el seu impacte comercial és molt inferior al de l’Stelvio, el SUV derivat de la plataforma de la Giulia i que està obtenint una gran acollida al mercat. Les marques de cotxes necessiten vendre per sobreviure en un mercat cada cop més difícil, i el segment SUV-C, el dels totcamins compactes, és el que més ha crescut a tot el món els últims anys, i un dels que deixa els marges comercials més interessants.

Ara bé, els responsables d’Alfa Romeo han presentat el prototip del Tonale -el model definitiu de producció no serà gaire diferent i es començarà a fabricar aviat- com un CUV, una espècie de ‘crossover’ cupè que vol unir la tendència dels totcamins amb l’essència esportiva dels cupès de tacte més o menys esportius.

El nou Tonale és l’aposta d’Alfa Romeo per conquerir aquest segment en expansió i per optar a un cotxe molt tecnològic, ecològic i dotat d’una estètica espectacular. Tot i que la marca milanesa encara no ha confirmat quins motors impulsaran el nou Tonale, sí que ha explicat que disposarà d’un sistema híbrid endollable (PHEV) que compartirà amb els nous Jeep Renegade i Compass i que oferirà més de 50 quilòmetres d’autonomia en mode totalment elèctric, tracció integral i unes potències compreses entre els 190 i els 250 CV, en funció de la versió.

Un cotxe espectacular

Però tot bon Alfa Romeo no només ha de ser potent i de conducció agradable: també ha de semblar-ho. La bellesa és un valor innegociable de la marca, i val a dir que el nou Tonale destaca per una aposta estètica molt atrevida que sap conjugar les essències de la marca amb un disseny futurista.

El frontal del Tonale rep influències de models mítics de la marca com els recents 159 i els clàssics SZ i Monreale, i manté la calandra característica de la marca. Però la part posterior del cotxe és encara més espectacular i recupera l’essència del disseny del Brera i del mític 8C 2900B dels anys 30 del segle passat per oferir una carrosseria elegant i esportiva de tall cupè que no recorre a l’ús de formes geomètriques i nervadures molt marcades com la major part de models del segment. Un disseny clàssic i elegant que avança algunes de les solucions estètiques de la marca en el futur.

Els interiors del Tonale són un exercici de disseny futurista i probablement mai arribaran al model de producció. Ara bé, la disposició ergonòmica i racional dels instruments, el quadre de rellotges digitalitzat i la pantalla tàctil central de 12,3 polzades probablement arribaran al model definitiu de producció.

Una de les novetats del Tonale és el seu nou sistema d’infoentreteniment, més modern que mai, on destaquen dues aplicacions específiques anomenades Alfista i Paddock. La primera s’encarrega d’organitzar l’agenda i el calendari i fer seguiment dels principals esdeveniments de la marca, mentre que Paddock s’encarrega de gestionar la compra de nous accessoris d’equipament per al vehicle.

Alfa Romeo encara no ha confirmat la data d’inici de comercialització del Tonale, però aquest model es fabricarà a la planta de Pomigliano d’Arco, als afores de Nàpols, i serà el substitut de la Giulietta, un model que mai ha pogut dominar el segment dels vehicles compactes ni fer ombra a les xifres de vendes del seu predecessor, el 147.