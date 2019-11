Renault podria abandonar la Fórmula 1

El delicat moment de Renault després de la defenestració de Carlos Ghosn, les tensions amb Nissan i la fusió fallida amb FCA podrien haver precipitat la decisió d’abandonar la Fórmula 1 quan s'acabi la temporada, segons expliquen alguns mitjans alemanys com la revista Auto Bild.

Segons apunten les primeres informacions, la nova directora executiva interina de Renault, la francesa Clotilde Delbos és una fervent partidària de retallar despeses dins del grup, i fa poques setmanes ja havia apuntat que “calia revisar tots els aspectes del negoci, fins i tot la Fórmula 1”.

En el cas que la mítica marca francesa abandoni la Fórmula 1, la substituiria el magnat rus Dmitry Mazepin, interessat en adquirir una escuderia a la categoria reina de l’automobilisme per, entre altres motius, permetre el progrés del seu fill Nikita Mazepin, que actualment competeix a la Fórmula 2. Aquesta opció hauria rebut el vistiplau de la FIA i de Liberty Media, que preparen un escenari sense la presència de Renault la temporada vinent.

Amb tot, el director de l’escuderia Renault a la Fórmula 1, Cyril Abiteboul, es va mostrar optimista ara fa uns dies sobre la continuïtat de la marca a la categoria reina de l’automobilisme.

Més enllà de les especulacions de la premsa alemanya, la possible sortida de Renault de la Fórmula 1 –l’any 2020 o el 2021 com a molt tard, quan entra en vigor la nova normativa– podria tenir efectes negatius per a McLaren, una escuderia que utilitza motors subministrats per Renault i amb un contracte en vigor amb els francesos.

Precisament el fet de tenir diversos contractes en vigor amb patrocinadors i clients de cara a la temporada vinent podria ajudar a la continuïtat de la marca francesa a la Fórmula 1, ja que les clàusules de penalització en cas d’abandonar els compromisos adquirits són prou importants com per influir en la difícil decisió d’abandonar el circ de la Fórmula 1.