Què passa amb Loeb?

Sébastien Loeb és un dels millors pilots d’automobilisme de tots els temps. És un pilot molt ràpid i molt fi, capaç d’anar al límit com ningú i mantenir una regularitat espectacular, tal com testimonien els nou campionats del món de ral·li (WRC) que ha conquerit al llarg de la seva carrera.

Però aquesta darrera edició del Dakar -la última en la que vam veure competir l’equip oficial de Peugeot- es va cobrar diverses víctimes durant la primera setmana de comeptició, entre les quals destaquen els il·lustres Cyril Despres i el gran aspirat Sébastien Loeb.

Loeb va patir un accident en una zona de dunes i va quedar atrapat a la sorra peruana. El pilot francès va perdre molt de temps (que podria haver recuperat) però el seu copilot Daniel Elena va patir una lesió a l’esquena que van desaconsellar que la parella francesa seguís en competició.

Rapidesa, tècnica i orientació

El fet de ser un dels millors pilots de ral·li del món no li han servit a Loeb per triomfar en cap de les tres edicions del Dakar en les quals ha participat. El 2016 Loeb només va poder ser nové, i l’any passat va guanyar 5 de les 12 etapes del Dakar però va finalitzar segon en la general a més de cinc minuts del seu company i rival Stéphane Peterhansel, un pilot menys ràpid però que sap llegir i interpretar millor les etapes que Loeb. Al Dakar no n'hi ha prou amb les mans, també cal ser un bon navegant, exigeix una tècnica de conducció diferent i cal saber llegir i interpretar cada etapa.

No m’agrada la sorra fina, no m’hi trobo còmode. No tornarè a competir el Dakar, però ha estat bo adquirir noves experiències Sébastien Loeb - 9 vegades campió del WRC

Loeb tampoc ha acabat de tenir sort al mundial de ral·licròs (WRX) que en teoria s’ajusta més a les seves condicions. El gal va finalitzar en cinquena posició a la general de l’any 2016 (amb una sola victòria a Letònia) i quart a la de 2017, on no va poder imposar-se a cap de les dotze proves del campionat.

El pilot francès tampoc no ha guanyat cap de les edicions de Le Mans en les quals ha participat -va arribar a ser segon el 2006-, com tampoc al Campionat Mundial de Turismes (WTCC) que va disputar el 2014 i el 2015. Potser cansat d’algunes aventures infructuoses, Loeb ha al Campionat del Món de ral·li (WRC) aquest 2018 al volant d’un Citroën C3, que compagina amb el Peugeot 208 GTI amb el qual disputa el Capionat del Món de Ral·licròs (WRX) al llarg de l’any.

Aquesta temporada Loeb ha estat al ral·li de Mèxic i de Còrsega del WRC al volant d'un Citröen WRC amb uns resultats dicrets (14è en les dues curses) i encara correrà el ral·li RACC Catalunya que comença el 25 d'octubre. A més a més el francès competeix en totes les proves del Mundial de Ral·licròs, on de moment només ha guanyat en una de les set proves disputades i ja es troba a 55 punts del líder del Mundial, el suec de Volkswagen Johan Kristoffersson.

En definitiva Loeb sembla un graó per sota del seu nivell habitual, que li havia permés convertir-se en un dels millors pilots d'automobilisme de tots els temps. Amb tot, encara és aviat per retirar el francès, que en molts cops ha admès que el WRC és la competició que més s'ajusta al seu perfil de conducció.