El Bugatti Chiron supera els 490 km/h

El Bugatti Chiron és un cotxe superlatiu, amb un espectacular motor W16 (és a dir, de setze cilindres en disposició W) alimentat per quatre turbos que arriba als 1.600 CV i que disposa d’un parell de 1600 Nm. El seu preu és de 2,4 milions d’euros, i la marca només en fabricarà 500 unitats, que probablement es convertiran en objectes de col·lecció i es revaloritzaran amb el pas dels anys.

Però, a banda de ser una peça de col·lecció, el Chiron és un autèntic atleta capaç d’accelerar de 0 a 100 en menys de 2,5 segons, de 0 a 330 en menys de 13,5 segons i arribar a una velocitat màxima superior a 420 km/h.

Precisament aquest últim aspecte, el de la velocitat màxima, era un tema que aparentment no amoïnava gaire els directius de la marca. I diem "aparentment", ja que Bugatti ha preparat una unitat del Chiron per batre el rècord de velocitat per a un cotxe de producció, quedant-se a les portes dels 500 km/h, una fita que semblava de ciència-ficció fa poc més d’un any.

El repte de superar les 300 milles per hora era majúscul i ha ocupat bona part de l’activitat de la marca durant els últims sis mesos, desenvolupant una unitat amb un xassís especial dissenyat per Dallara uns vint-i-cinc centímetres més llarg que un Chiron normal i amb uns neumàtics específics signats per Michelin i capaços d’aguantar el pes i la velocitat punta del Chiron.

La fita es va poder fer al circuit alemany d’Ehra-Lessien, un circuit circular propietat del grup Volkswagen i aprofitant una recta de 8,8 quilòmetres en el qual va poder arribar a les 304 milles per hora (més de 490 km/h en sistema mètric decimal) i superar l’anterior rècord de velocitat de ‘només’ 447 km/h signat per un Koenigsegg ara fa uns mesos.