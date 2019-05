BMW presenta un motor de 4 cilindres, 2 litres de cubicatge... i més de 600 CV

BMW sempre ha tingut una gran reputació com a fabricant de motors. Els de Munic han justificat la seva fama un cop més amb un gran cop de puny sobre la taula presentant el motor P48, un propulsor gasolina turbo de quatre cilindres i dos litres capaç de generar més de 600 CV de potència.

El P48 és el motor que BMW farà servir per a la nova temporada del DTM, ajustant-se a la nova normativa del campionat de turismes alemany. El propulsor, que només pesa 85 quilos, està fabricat artesanalment pel departament BMW Motorsport i utilitza materials lleugers com l’alumini o la fibra de carboni per alleugerir al màxim el seu pes i millorar la seva resistència.

El propulsor bavarès està alimentat per un turbocompressor capaç de bufar a 2,5 bars de pressió i de girar fins a les 9.500 rpm per generar més de 600 CV de potència. A més a més, el nou propulsor és molt més eficient i estalviador que els motors V8 que fins ara es feien servir al DTM.

Tot i que la lògica de l'experiència ens indicaria que un motor amb aquestes característiques hauria de tenir una vida útil curta, a BMW confien que cadascun dels P48 aguantin tota la temporada, ja que la normativa del DTM fixa que cada cotxe només pugui fer servir 1,5 motors a l’any.

BMW ja ha anunciat que una part significativa de les tecnologies i l’experiència adquirida en el disseny i la fabricació del P48 serà aprofitada per desenvolupar els motors de combustió del futur de la marca, i fins i tot ja s’especula que departament BMW Motorsport podria haver aplicat alguna de les seves solucions tècniques en la futura generació de l’M3.