Audi e-tron Vision Gran Turismo: de la 'Play' al món real

La frontera entre el món real i el virtual o digital és cada cop més difusa, també en el món de l’automoció. Audi ha presentat per sorpresa un prototip del seu e-tron Vision Gran Turismo, un vehicle pensat originalment per jugar a la Play Station i que els responsables de la marca han volgut portar al món real.

Aquest prototip -d’entrada només se n’ha fabricat una unitat però Audi té previst fabricar-ne algunes més- disposa de tracció integral Quattro a les quatre rodes i tres propulsors elèctric que ofereixen una potència total combinada de 816 CV i més de 1.000 Nm de parell.

L’e-tron Vision Gran Turismo es podrà veure per primer cop en el GP de Roma de Fórmula E que tindrà lloc a la ciutat de Roma, on actuarà com cotxe d’exhibició i prova pels clients de la marca dels anells.

Aquest prototip anticipa també moltes de les solucions pràctiques del futur vehicle e-tron de quatre portes que la marca comercialitzarà molt aviat per fer front al Tesla Model S, alhora que podria començar a anunciar un substitut -o si més no un company- del seu R8, l’esportiu més famós de la marca d’Ingolstadt.

Més enllà del disseny trencador d’aquest prototip digital que traspassa al món real el realment revolucionari d’aquest e-tron Vision Gran Turismo és el fet que utilitzi tres motors elèctrics que treballen de forma individual. El primer motor actua sobre les dues rodes davanteres, mentre que els dos motors restants, més petits i menys potents, actuen cadascun sobre una roda posterior permetent regular la potència i el límit de tracció del cotxe en cada moment.

Amb un pes de 1450 quilos, l’e-tron Vision Gran Turismo pot accelerar de 0 a 100 en només 2’5 segons, i la disposició de les seves bateries sobre el xassís del cotxe fan que gaudeixi d’un centre de gravetat molt baix que permet que el cotxe tingui uns nivells d’adherència realment increïbles.