Hyundai estrena el nou i20

Tot i que no serà presentat oficialment fins al Saló de Ginebra, Hyundai ja ha publicat les primeres imatges oficials del seu nou i20, l’utilitari de tall urbà destinat a fer-se un lloc en el sempre difícil segment B europeu, un dels pocs espais del mercat automobilístic que resisteix a l’envestida dels SUV i totcamins que cada cop omplen més els carrers i carreteres del país.

Estèticament, el nou i20 presenta una aposta decidida pel disseny geomètric i el predomini de les línies rectes, que aporten una dosi extra de potència visual al conjunt. La seva calandra davantera hexagonal és més gran que mai i es marida amb uns nous fars led estilitzats i allargats que donen pas a una línia de cintura i tensió ascendent i uns passos de roda molt marcats.

Però la revolució estilística més gran del nou i20 la trobem en els seus fars posteriors, que s’integren amb el muntant posterior o pilar C i s’interconnecten mitjançant una franja lumínica que els uneix, una solució estilística molt utilitzada pels últims models de Seat.

Els interiors de l’i20 també evolucionen cap a un model molt més digitalitzat amb dues grans pantalles digitals (quadre de comandaments de 3,8 polzades i pantalla central de 10,25) i un disseny minimalista, ergonòmic i racional que denota un salt de qualitat percebuda bastant evident.

L’i20 vol ser més tecnològic i segur que mai gràcies a un programador de velocitat actiu vinculat al sistema de navegació que permet adequar la velocitat en funció de les característiques de la via per la qual s'estigui circulant, i un nou sistema d’alerta per la presència de vehicles en l’angle mort dels retrovisors. A aquests nous sistemes cal sumar-hi la dotació de seguretat ja present en la generació actual, que inclou canvi automàtic de llums, frenada automàtica d’emergència i alerta per canvi involuntari de carril.

Hyundai utilitzarà quatre mecàniques i dos motors de gasolina (no es preveu que faci servir cap propulsor dièsel): un motor atmosfèric 1.2 MPi de 84 CV i un motor 1.0 T-GDi de 100 CV que també podrà comprar-se amb un sistema semihíbrid o mild hybrid de 48 V que oferirà potències de 100 o 120 CV i que hauria de poder reduir el consum de carburant i les emissions entre un 3% i un 4%.

Els motors de combustió es poden associar a un canvi manual de cinc relacions o un d'automàtic de sis relacions i doble embragatge de sis relacions, mentre que els semihíbrids només es poden associar a un canvi manual anomenat iMT que permet desacoblar la transmissió i el motor en determinats registres gràcies a un control electrònic i reduir el consum de carburant gràcies a un funcionament a vela.

El nou Hyundai i20, que la marca coreana fabricarà a Izmit (Turquia), és més lleuger que el model precedent gràcies a l’ús dels materials utilitzats en els seients davanters i en el dipòsit de combustible, tot i ser més llarg i ample que el model que el precedeix.