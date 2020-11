L’espai per als vianants guanyat al trànsit està desaprofitat

El RACC demana a l’Ajuntament de Barcelona que repensi la política urbanística a la ciutat en les conclusions del seu estudi sobre hàbits de mobilitat a la capital catalana durant la pandèmia. En concret, apunta que molts espais guanyats per als vianants als carrers de la ciutat estan “infrautilitzats”: només el 20% dels espais ara destinats als vianants i abans fets servir pel trànsit rodat són utilitzats habitualment.

Especialment sagnant és el cas de l’espai pacificat de la Via Laietana, on només el 0,5% dels vianants fan servir la part de la calçada destinada a caminar-hi. Aquest percentatge d’ús i ocupació varia segons el carrer, fins a arribar al cas del de Girona, que presenta un índex d’ocupació del 47,8% dels vianants els dies feiners entre les 7 i les 20 hores.

En les seves conclusions, el RACC demana a l’Ajuntament que rectifiqui i repensi les possibilitats dels espais de la calçada destinats als vianants, no només per retornar-los al trànsit rodat tradicional, sinó també per habilitar-hi més zones verdes o carrils bici, entre altres possibilitats i usos.

A més, l'estudi sobre hàbits de mobilitat indica que l’ús del cotxe per anar a treballar s'ha duplicat a causa de la crisi sanitària i la por dels contagis (ha passat a representar d’un 24% a un 47% del total de desplaçaments de la ciutat), mentre que ha caigut en picat l’ús del metro, el bus i el tren després de l’esclat de la pandèmia.

L’estudi també apunta que s’ha reduït molt la mobilitat dins la ciutat els dies feiners entre les 7 i les 20 hores, perquè el teletreball i les restriccions a la mobilitat han fet que hi hagi 1.125.000 desplaçaments diaris menys a causa del coronavirus.