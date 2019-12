Els cinc trams de carretera més perillosos de Catalunya el 2019

Tot i que no són les carreteres més perilloses de l’Estat, algunes carreteres de la xarxa viària catalana tenen alguns punts negres en els quals els índexs de probabilitat de patir un accident són molt més elevats que en altres punts del Principat. Així ho revela l’informe anual EuroRAP, que analitza els trams de més de cinc quilòmetres de llargada i amb més de 2.000 vehicles diaris per analitzar quins són els punts més perillosos de la xarxa viària.

Els cinc trams més perillosos de Catalunya N-260, quilòmetres 117,3 - 179,5 (Girona) N-230, quilòmetres 156,2 - 166,7 (Lleida) N-154, quilòmetres 0,0 - 7,8 (Girona) N-230, quilòmetres 133,4 - 145,5 (Lleida) N-420, quilòmetres 794,4 - 821,8 (Tarragona)

Curiosament, cap dels cinc trams de carretera assenyalats com a més perillosos de la xarxa viària catalana és a Barcelona, la província més poblada i que més trànsit suporta amb diferència de tot el Principat. Aquesta realitat s’explica en part per les inversions en manteniment i seguretat dels trams esmentats i en el fet de ser carreteres d’una sola plataforma o calçada, amb dos o més carrils en diversos sentits de la marxa. A més, cap té un tram de velocitat controlada per radars ni una xarxa de càmeres efectiva per detectar infractors.

El tram més perillós de les carreteres catalanes és entre els quilòmetres 117,3 i 179,5 de la carretera N-260, al seu pas per la província de Girona, o el que és el mateix, tot el tram de l’Eix Pirinenc a l’altura de la collada de Toses. Es tracta d'un tram reincident, ja que ja va ser assenyalat en els estudis sobre accidentalitat dels anys 2018 i 2017 i, de moment, no ha registrat cap millora significativa ni inversió per part de les institucions per millorar-ne la seguretat.

El segon tram més perillós de la xarxa viària catalana és entre els quilòmetres 156 i 166 de la N-230, corresponent al tram situat entre la sortida nord del túnel de Viella i la capital aranesa. Aquest és un punt molt concorregut sobretot els mesos d’hivern, ja que és l’únic punt d’entrada i sortida de la Vall d’Aran per als turistes provinents de l’estat espanyol.

El tercer tram més perillós de la xarxa viària catalana és al tram de la carretera N-154 entre Llívia i Puigcerdà. Aquesta carretera és l’únic nus de comunicació de la població ceretana amb la resta del territori català, i les baixes temperatures hivernals, el pas de camions de gran tonatge i una densitat de trànsit elevada fan que sigui un tram especialment complicat.

El quart punt més perillós de la xarxa viària catalana el tornem a trobar a la carretera N-230, a l’altura de Vilaller i el Pont de Suert. Per acabar, el l'últim tram més calent de la xarxa viària catalana és a la N-420, entre les poblacions de Gandesa i Móra d’Ebre.