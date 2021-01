3 solucions per eliminar el gel dels vidres del cotxe

Aquest mes de gener ha començat amb temperatures gèlides en bona part del país, fins i tot en zones del litoral poc acostumades a viure amb temperatures per sota de zero graus. Un dels efectes més evidents i característics dels dies més freds de l’any és el gel que s’acumula al parabrisa, finestres i altres elements del cotxe, com ara manetes o retrovisors. Us expliquem la millor manera d’eliminar el gel de manera eficient sense comprometre l’estat general del vehicle.

En primer lloc hem d’evitar sempre activar l’eixugaparabrises, ja que l’acumulació de gel pot fer malbé el mecanisme i el motor que acciona aquest sistema, i afegir més líquid (sovint a molt baixa temperatura, com la resta del cotxe) pot ser del tot contraproduent.

Altres solucions, com ara llançar sal o aigua bullent tampoc són gaire recomanables. La sal pot fer malbé els vidres i la carrosseria, i l’aigua bullent pot provocar un canvi sobtat de temperatura que pot esquerdar els vidres.

Què cal fer

El primer que cal fer sempre és encendre el motor del cotxe i accionar la calefacció al màxim dirigint l’aire contra el parabrisa per facilitar l’eliminació del gel acumulat. És molt important fer aquesta acció per facilitar l’eliminació del gel adherit al vidre.

Una primera solució és gratar el gel adherit als vidres amb una rasqueta (sempre de plàstic) o, en cas de no tenir-ne cap, amb una targeta de plàstic o fins i tot amb una capsa de CD (si encara en feu servir). Mai cal fer servir objectes metàl·lics per rascar, com ara claus o paletes.

Un altre mètode, ràpid i segur, és fer servir una barreja d’alcohol i aigua a temperatura ambient. La barreja òptima és de dues parts d’alcohol i una part d’aigua, i hi ha qui fins i tot té ampolles amb aquesta solució preparades al maleter. L’alcohol aguanta millor el fred i té un punt de congelació inferior al de l’aigua, cosa que facilitarà l’eliminació del gel.

Finalment, és possible adquirir productes anticongelants específics a la venda en molts tallers i botigues de recanvis de vehicles, i són la millor opció per eliminar el gel acumulat als vidres dels cotxes. Ara bé, cal pensar també que aquests productes específics tenen un preu més elevat que la resta de solucions proposades.