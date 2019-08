La polsera que avisa de la presència de radars

Els avisadors i detectors de radars fixos són una realitat legal al nostre país. De fet, fins i tot Google Maps ens pot alertar de la presència de radars, i alguns fabricants com ara Renault tenen avisos sonors que alerten de la proximitat d’un radar.

Però els motoristes i els conductors de cotxes no poden estar pendents del seu dispositiu mòbil mentre condueixen. Per això el fabricant Woolf Moto ha presentat una polsera de cuir (opcionalment també hi haurà versió de fibra de carboni) que avisarà de la proximitat d’un radar fix mitjançant una vibració perceptible al canell del seu propietari.

La polsera funciona gràcies a una connexió Bluetooth que la vincula amb el nostre dispositiu mòbil, on una aplicació prèviament instal·lada anomenada Woolf ID és capaç de reconèixer i avisar de la presència de més de 120.000 radars en més de 70 països de tot el món.

A més, l’aplicació de Woolf s’actualitza automàticament, cosa que li permet disposar d’un mapa de radars sempre actualitzat i a cost zero. El preu de la polsera de cuir creada Woolf Moto és de 149 euros i es pot escollir entre el color negre i el blau, mentre que la de fibra de carboni costa 159 euros.