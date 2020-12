Les 3 noves normes que afectaran els motoristes aquest 2021

Tot i que la mortalitat a la carretera ha disminuït dràsticament els últims anys, la seguretat del col·lectiu de motoristes segueix sent la gran assignatura pendent de la DGT i del Servei Català de Trànsit. Si en els últims deu anys la mortalitat en cotxe ha caigut un 49%, en el cas de les motocicletes només ha baixat un 5%.

Per intentar corregir aquesta tràgica situació la DGT ha anunciat un paquet de mesures que entraran en vigor el 2021 i que es materialitzen en tres novetats: l'obligatorietat d'utilitzar guants fins i tot els mesos més calorosos de l'any, la possibilitat de circular pel voral per carretera oberta quan hi ha un embús de trànsit i la promoció de diversos cursos de formació i perfeccionament sobre dues rodes per recuperar o sumar punts del carnet de conduir.

➡️Los guantes 🧤🏍️serán obligatorios, podrán circular por el arcén en vías atascadas y se darán puntos por cursos voluntarios de conducción segura. Son medidas con las que se quiere proteger a los motoristas en 2021.



ℹ️nformacion👉https://t.co/p6cBt56D6U#MotoristasSeguros pic.twitter.com/mVK3GwIW8B — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 20, 2020

La mesura més controvertida, la possibilitat de circular pel voral, només s'aplicarà en les vies el titular de les quals hi doni consentiment, a una velocitat màxima de 40 km/h i sempre que es compleixin condicions de congestió o embús de trànsit. Amb aquesta mesura s'intentarà evitar que els motociclistes circulin o maniobrin avançant entre els espais deixats pels vehicles de quatre rodes, cosa que genera algunes situacions de perill que es podrien evitar.

Ara bé, si un motorista decideix circular pel voral sense complir aquestes limitacions o per espais no expressament senyalitzats se li podria aplicar una sanció de 200 euros i tres punts del carnet.

Precisament per recuperar punts o sumar-ne més la DGT preveu un pla de formació específic de diversos cursos de conducció segura que permetin reduir significativament la sinistralitat viària sobre dues rodes gràcies al perfeccionament de les tècniques de conducció i incidir en una conducció preventiva que eviti al màxim situacions de risc amb altres vehicles.