Els neumàtics són un dels elements de seguretat activa més importants de qualsevol vehicle de dues o quatre rodes. És essencial comprovar-ne periòdicament l'estat i mantenir-los en unes pressions d’inflat correctes per evitar possibles deformacions i disminuir el risc de punxada. Ara bé, no tots els neumàtics són iguals, no ofereixen les mateixes prestacions o adherència, ni tenen la mateixa durada o vida útil.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha presentat un informe amb els millors i els pitjors neumàtics del mercat de diferents mides i fabricants. Les proves a les quals s'han sotmès inclouen paràmetres com ara el soroll, com afecten el consum de carburant del vehicle, la vida útil i sobretot la distància de frenada tant amb l’asfalt sec com sobre asfalt humit o moll.

En línies generals, els millors fabricants de neumàtics d’estiu (els que fan servir el 97% de conductors del nostre país al llarg de tot l’any) segons l’OCU són Dunlop, Continental i Goodyear, i recomana fugir de segones marques low cost com ara GT Radial, Nexen, Nakang i Kleber. Si busquem neumàtics d’hivern (que fan servir menys del 3% de conductors a Espanya), al podi de qualitat destaquen els mateixos tres fabricants però en un ordre diferent: Continental, Dunlop i Goodyear.

A més, l’estudi recomana que sempre adquirim els neumàtics en un centre especialitzat perquè acostumen a oferir els millors preus, fins a un 32% inferiors als d’un taller convencional o concessionari oficial, i que cal fugir de la possibilitat d’adquirir neumàtics de segona mà perquè són menys segurs i la seva amortització és més baixa que la d’un neumàtic de primera marca.

Finalment, l’OCU recorda que és recomanable canviar tots els neumàtics alhora, però si decidim no fer-ho sempre cal posar els neumàtics nous a l’eix davanter (que acostumen a ser motrius, a banda de ser l’eix directriu i el que suporta més pes), i de cap manera creuar-los, és a dir, posar neumàtics que han estat a un cantó del vehicle a l’altre.

Comprar neumàtics per internet?

Comprar neumàtics nous per internet és una possibilitat que cada cop sedueix més conductors. Abans de tot és important fixar-se en les mides dels neumàtics que necessitem i comparar preus entre diferents llocs web. Algunes webs de venda envien els neumàtics a un centre o taller adherit, mentre que unes altres envien uns operaris amb una furgoneta que procedeixen a canviar-nos els neumàtics al nostre garatge o en un espai habilitat.