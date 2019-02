Quina és la millor música per conduir?

Escoltar música al cotxe és una rutina molt habitual de tots els conductors i conductores del país. És molt normal que portem diversos CD o USB al cotxe amb la nostra música favorita, o que ja tinguem sintonitzades les nostres emissores de ràdio favorites quan engeguem el vehicle.

De fet, escoltar música forma part del plaer de conducció i està íntimament lligat als gustos i preferències dels conductors, als quals permet desconnectar o gaudir en els seus desplaçaments al volant.

Un estudi de la Universitat St. John’s de Terranova, al Canadà, ha demostrat que la música afecta el ritme cardíac i l’activitat cerebral de manera significativa quan estem al volant. Per exemple, si escoltem música amb molt de ritme és molt més probable que inconscientment pitgem l'accelerador amb molta més alegria que no pas si escoltem música relaxada. Les conclusions de l’estudi de la universitat canadenca recomanen escoltar música clàssica o pop suau quan conduïm per intentar reduir el risc d’accident al volant.

La millor música al volant és aquella que no ens altera el ritme cardíac ni l'activitat cerebral, com ara el pop suau o la música clàssica

De la mateixa manera sempre cal escoltar la música a un volum adequat, inferior als 95 dB, ja que si sobrepassem aquest llindar la nostra capacitat de reacció disminueix al voltant del 20%. A més a més, tot i que sembli molt evident, cal evitar l’ús d’auriculars quan estem al volant.

Amb tot, l’entorn i les necessitats específiques de circulació també aconsellen escoltar un determinat estil musical o un altre. En cicles de conducció urbana, amb molts estímuls sonors i on cal estar molt atent a què passa en tot moment al voltant del nostre cotxe, és recomanable escoltar música relaxada a un volum baix.

A més, si ens trobem en un embús important una música agradable ens mantindrà aïllats i de més bon humor, ja que reduirà l’impacte dels clàxons i insults que sovint fan acte de presència en aquestes situacions. En canvi, si circulem en llargs viatges per autopista i autovia és recomanable apujar una mica el volum i seleccionar música més alegre i amb més ritme que ens mantingui motivats i alegres evitant qualsevol símptoma d’esgotament o son.