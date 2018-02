La meitat dels pares espanyols posa en risc els seus fills al cotxe

Més d’un milió de pares i mares d’arreu de l’estat reconeix que no fa servir els sistemes de retenció homologats per transportar els seus fills al cotxe, i el 52% ho fa de manera incorrecta, com ara muntant-los amb l’abric posat, cosa que redueix l’efectivitat del sistema de retenció.

Aquestes són algunes de les conclusions d’un estudi del web Acierto.com. Segons apunta l’estudi, del més d’un milió de conductors que reconeix que no fa servir adequadament els sistemes de retenció infantils, un 27% del total assegura que no utilitza mai cap mena de sistema de retenció, i el 73% restant afirma que els fa servir ocasionalment.

D’altra banda, molts pares i mares no treuen els abrics i jaquetes als seus fills quan els posen a les cadiretes, cosa que redueix en un 80% l’efectivitat dels sistemes de retenció. La solució per a aquests dies de fred és utilitzar una manta tèrmica que podem posar per sobre dels nens un cop fixats correctament els sistemes de retenció adequats a la seva mida i pes.

Una cadireta adequada i segura és molt més efectiva en cas d'accident. En línies generals convé esmentar la superioritat de les cadiretes que utilitzen el sistema i-Size, més segures que no pas les anteriors. Al llarg de l'estudi també queda demostrat que les cadiretes a contramarxa són en línies generals més segures que les que van en el mateix sentit de la marxa.